La Selección Argentina de básquet le ganó a Japón para avanzar a cuartos de final

domingo, 1 de agosto de 2021 07:48

El seleccionado argentino masculino de básquetbol alcanzó esta madrugada los cuartos de final de la competencia en los Juegos Olímpicos de Tokio, al derrotar claramente a su par local de Japón, por 97-77, en un partido correspondiente a la última fecha de la zona C en la etapa clasificatoria.



De esta manera, el equipo albiceleste, que dirige el DT bahiense Sergio Hernández, obtuvo el pasaporte como uno de los mejores terceros (el otro resultó Alemania) y se medirá en la siguiente instancia ante Australia o Francia, según lo dictaminará el sorteo que se llevará a cabo horas más tarde, cuando finalice el encuentro entre Eslovenia-España.



Los parciales del amplio éxito argentino en el Super Arena de Saitama fueron los siguientes: Argentina 26-16, 46-38, 65-53 y 97-77



El capitán Luis Scola, máximo goleador histórico del seleccionado, resultó –una vez más- la principal referencia de ataque del combinado albiceleste, con un saldo de 23 puntos (4-13 en dobles, 5-8 en triples), 10 rebotes, un recupero y un bloqueo en los 26 minutos que permaneció en cancha.



Mientras que el armador cordobés Facundo Campazzo (Denver Nuggets, NBA) redondeó otra más que aceptable producción, con una planilla de 17 unidades (0-2 en dobles, 5-9 en triples, 2-3 en libres), 11 asistencias y 7 rebotes en 25m., según consignó el sitio oficial del torneo.



El interno bonaerense Marcos Delía, en tanto, asumió un inesperado rol protagónico durante buena parte del primer período y finalizó con un convincente balance de 14 tantos (6-9 en dobles, 2-2 en libres), 7 rebotes, un robo y una tapa en 23m.



El triunfo argentino, más allá de algunos altibajos exhibidos durante ciertos pasajes del cotejo, no estuvo nunca comprometido.



Porque el elenco japonés, que dirige el DT argentino Julio Lamas (exentrenador del seleccionado albiceleste en Londres 2012), mostró ser un conjunto liviano, con una contextura física menor a la de su oponente y con un tándem de figuras como Rui Hachimura (Washington Wizards) –Yuta Watanabe (Toronto Raptors), que sólo funcionó, de a ratos.



Así y todo, Argentina exhibió errores que se repitieron de los encuentros anteriores con Eslovenia (100-118) y España (71-81).



El equipo abusó de la incidencia del tiro exterior (14-36 en triples) y no tuvo fluidez en la circulación. Además prefirió no cargar el juego con penetraciones hacia el canasto adversario, más allá de que las licencias que otorgaba Japón permitían ilusionarse con obtener mayores réditos en esos eventuales ‘uno contra uno’.



Sin embargo, el equipo albiceleste también fue permeable en defensa (a excepción del primer cuarto) y le posibilitó ‘correr la cancha’ a un combinado asiático que tuvo en Yudai Baba (18 tantos, 7 rebotes y 3 asistencias) a su principal arma.



Aun limitado el alero Hachimura (1-7 en tiros de cancha en los primeros 20 minutos), el conjunto nipón se fue apenas 8 abajo en la pizarra (38-46).



Apenas iniciado el segundo período, el equipo local descontó la diferencia y quedó a cuatro (42-46). Ese tanteador resultó alarma suficiente para que la Argentina ajustara pequeñas cosas, con el sacrificio de Gabriel Deck (16 puntos, 12 en el segundo tiempo) más conversiones de Campazzo y Scola, para volver a escaparse.



Y en el último capítulo, el combinado del DT Hernández aprovechó el cansancio de un rival que tiró rápido la toalla para ensanchar la diferencia.



El alero marplatense Patricio Garino (Zalgiris Kaunas, Lituania) fue preservado en el juego, por una molestia en el bíceps femoral de la pierna derecha.



-Síntesis-



(77) Japón: Makoto Hiejima 13, Yudai Baba 18, Rui Hachimura 13, Yuta Watanabe 17, Daiki Tanaka 10 (FI) Yuki Togashi 3, Avi Schafer 0, Kosuke Kanamaru 0, Tenketsu Harimoto 3. DT: Julio Lamas



(97) Argentina: Facundo Campazzo 17, Nicolás Laprovíttola 4, Nicolás Brussino 8, Luis Scola 23, Marcos Delía 14 (FI) Luca Vildoza 7, Gabriel Deck 16, Leandro Bolmaro 4, Juan Pablo Vaulet 4, Tayavek Gallizzi 0. DT: Sergio Hernández.



Progresión: Argentina 26-16, 46-38, 65-63 y 97-77



Árbitros: Vázquez (Puerto Rico)-Weiland (Canadá)-Kozlovskis (Letonia)



Estadio: Super Arena (Saitama)