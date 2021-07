La Inspección General de Justicia anularía la reelección de Chiqui Tapia

martes, 27 de julio de 2021 15:08

Claudio “Chiqui” Tapia vive tal vez sus horas más difíciles al frente de la AFA: a partir de la próxima semana, la Inspección General de Justicia (IGJ) deberá dictaminar si es válida la asamblea que lo reeligió como presidente de la Asociación del Fútbol Argentino.

Si la IGJ entiende que existieron irregularidades, tal como creen y denunciaron Nueva Chicago y San Martín de Tucumán, la entidad se vería obligada a celebrar nuevas elecciones para elegir autoridades para el período 2021-2025.

Debido a las restricciones por la pandemia, el año pasado la AFA reeligió a Tapia en una asamblea virtual que respaldó a una lista única para comandar los destinos de la entidad hasta el 2025. La votación, por entonces, se realizó de manera remota teniendo en cuenta la situación sanitaria del país. La IGJ aprobó la realización del cónclave vía Zoom, pero nunca validó posteriormente lo resuelto por la asamblea.

La decisión que tomaría la IGJ en los próximos días se da luego de una presentación del abogado del equipo tucumano ante el Juzgado Civil N° 59 a cargo de la magistrada Mariana Callegari por ineficacia del acto eleccionario.

Son varios los puntos señalados como “irregulares” en la asamblea virtual. Las denuncias de Chicago y San Martín apuntan a que la convocatoria no detalló cómo debían conectarse los representantes de los clubes y que los delegados no dejaron constancia de haber recibido la misma. Al mismo tiempo, remarcan que no existen referencias a los miembros ausentes –algo que estipula el artículo 42 del reglamento general de AFA donde se especifican las votaciones. Y subrayan que la votación fue por aclamación tras una moción de un directivo y en el acta no surge “ninguna descripción de la modalidad bajo la cual se adoptó la decisión de pasar a votación por aclamación ni la cantidad de votos con la cual se configuró la mayoría absoluta”. Todos motivos que podrían darle herramientas a la IGJ para dar por caída la elección.

La resolución que tomaría la IGJ se da en momentos en los que el apoyo a Tapia y su gestión no es tan granítico como en sus inicios. No sólo los clubes sentenciaron a Tapia, la política también ya lo da como el pasado. Ni siquiera el triunfo en la Copa América modificó su realidad.

Pero, ¿cuáles serían los pasos a seguir, en el caso de invalidar la reelección? La entidad debería convocar a asamblea para elegir nuevas autoridades, mientras una Comisión provisoria se encargaría de las decisiones del día a día hasta ungir un Comité legalmente respaldado. Y la Justicia Civil, a su vez, continuaría con el proceso tras la decisión de la IGJ.

Ante la hipótesis de un nuevo llamado a elecciones, Tapia quedaría fuera de combate. Para reemplazarlo hay seis posibles candidatos: Marcelo Tinelli, Rodolfo D’Onofrio, Nicolás Russo, Víctor Blanco, Juan Sebastián Verón y Cristian Malaspina.

Fuente: Infobae