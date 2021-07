Banfield vs. Boca: horario, TV y formaciones

sábado, 24 de julio de 2021 19:35

Ahora ya está, no queda otra. Es lo que hay. Ahora ya no hay más excusas, no quedan más reclamos, las quejas se esfumaron. Durante 90' no importa si la burbuja se rompió, si los de Mineiro pegaron primero, si los titulares pueden jugar o no, o si los pibes tienen que crecer de golpe.

Ahora ya no importa nada más, ahora ya está. Boca tendrá que visitar a Banfield con una mezcla de futbolistas de Reserva y de Inferiores del club. Y en ese sentido. Sebastián Battaglia ya confirmó el 11 que saltará al Florencio Sola.

El encuentro se jugará a partir de las 20.15 en la cancha de Banfield, será arbitrado por Pablo Echavarría y televisado por TNT Sports.

Banfield y Boca suman un punto cada uno, tras sus empates respectivos de la primera fecha ante Central Córdoba de Santiago del Estero y Unión de Santa Fe, en ambos casos 1 a 1.

- Probables Formaciones -

Banfield: Facundo Altamirano; Emanuel Coronel, Alexis Maldonado, Luciano Lollo, Gustavo Canto y Franco Quinteros; Nicolás Linares, Giuliano Galoppo y Joel Soñora; Juan Álvarez y Luciano Pons. DT: Javier Sanguinetti.

Boca: Agustín Lastra; Eros Mancuso, Balthazar Bernardi, Gabriel Aranda, Valentín Barco; Rodrigo Montes, Kevin Duarte, Gabriel Vega; Vicente Taborda, Alexis Almirón e Israel Escalante. DT: Sebastián Battaglia.

Así va #Boca



uD83DuDCCB ¡Esta es la formación para enfrentar a Banfield!#VamosLosPibes uD83DuDFE6uD83DuDFE8uD83DuDFE6 pic.twitter.com/lOVZPBVHeH — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) July 24, 2021

Árbitro: Pablo Echavarría.

Cancha: Banfield.

Hora: 20.15

TV: TNT Sports.