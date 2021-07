Russo rompió el silencio: "estamos dolidos de haber quedado eliminados así"

viernes, 23 de julio de 2021 16:53

El entrenador de Boca, Miguel Ángel Russo, hizo una conferencia de prensa virtual y afirmó que el plantel no rompió la burbuja sanitaria en Brasil luego de los incidentes ocurridos después de la caída por penales ante Atlético Mineiro, y dijo que estaba muy dolido por la forma en que fueron eliminados en los octavos de final de la Copa Libertadores.

"Hicimos todo, no rompimos la burbuja. Por más que alguno diga que sí, no la rompimos. Nos quedamos 12 horas adentro de un micro, teníamos el avión a las 2 de la mañana y somos de la idea entre el Consejo, el cuerpo técnico y los dirigentes de que si quieren llevar a uno a la comisaría vamos todos, porque tenemos experiencia de jugadores que se han quedado solos cinco o seis días", aseguró.

Russo también se refirió al aislamiento que está cumpliendo la delegación tras su retorno de Belo Horizonte: "La palabra de la ministra (de Salud, Carla Vizzotti) hay que respetarla, sino no se puede... Veníamos con mucho dolor de Brasil, entendimos la resolución y la acatamos. Vamos a seguir estando muy bien como grupo".

Luego sobre la eliminación ante Atlético Mineiro, comentó: "La eliminación nos dolió porque en los dos partidos hicimos los méritos suficientes como para pasar de ronda, es algo fuera de lo futbolístico. Hubo fallos adversos que hemos tenido, el VAR no está a la altura de una competencia internacional", dijo en conferencia de prensa en forma virtual.

También se refirió a la decisión del VAR que le anuló dos goles a Boca, uno de local y el otro en Bello Horizonte, y sostuvo que “le metieron presión” al árbitro.

"Uno va teniendo experiencia y ve cómo suceden las cosas. Para que el referí lo vea en la Bombonera el monitor está en la platea enfrente de los bancos, donde no hay personas, Boca les da lugar a los jueces para que estén tranquilos. Cuando el VAR está al lado del banco, como pasó el martes cuando nos anularon el gol, suceden muchas cosas. Cuando el árbitro uruguayo fue a ver el VAR en Brasil, los que estaban en la primera fila bajaron a meter presión. Eso influye", remarcó.

En cuanto a los incidentes, enfatizó: "Lo que me tocó vivir en Brasil fue algo de la Copa Libertadores vieja, no me quejó porque estoy acostumbrado, pero hay que decir la verdad de lo que pasó. Yo pido disculpas a la gente de Boca porque nosotros no nos podemos pelear, pero esta vez nos defendimos, nos agredieron a nosotros".

Russo defendió a Raúl Cascini, integrante de la secretaría técnica: "Acusan a Raúl Cascini y él estaba al lado mío, y los dos fuimos agredidos... Acá, con la tecnología, nos quieren mostrar otra cosa que no fue la realidad. En este tipo de situaciones te terminan agrediendo los de Seguridad, si no preguntale a los jugadores de Tigre en San Pablo".

Por último, ante la consulta de Télam de cómo se encontraba el plantel expresó: "De todo lo que pasó estamos fortalecidos, nos duele quedar afuera de la Libertadores, entre nosotros siempre hacemos análisis de todo".