River con goles de Romero venció a Argentinos Juniors y pasó a cuartos de final de Libertadores

jueves, 22 de julio de 2021 00:00

River Plate, con un doblete de Braian Romero, venció con autoridad a Argentinos Juniors por 2-0 y se clasificó a los cuartos de final de la Copa Libertadores con un resultado global de la serie 3-1 a su favor. El equipo de Marcelo Gallardo enfrentará en la próxima instancia a Atlético Mineiro, de Brasil, que cuenta con Ignacio Fernández y dejó en el camino a Boca luego de un partido polémico signado por las intervenciones del VAR y los incidentes posteriores en vestuarios.



Un River compacto en sus líneas resultó favorecido por ello en el estadio Diego Maradona para superar a un rival complicado en las últimas presentaciones. Esta vez Marcelo Gallardo superó a Gabriel Milito en el duelo aparte de los entrenadores con sus respectivas estrategias.



River ganó en equilibrio con Bruno Zuculini, el volante que fue rueda de auxilio para Enzo Pérez, quien no cargó con toda la responsabilidad en la marca. El 4-4-2 le permitió más juego y presión ordenada al "millonario". Argentinos cedió la iniciativa, pero River no se desesperó. Con mucha paciencia buscó espacios y los encontró en el medio porque tanto Fabrizio Angileri como Gonzalo Montiel no pudieron desnivelar por sus laterales.



Romero obtuvo su premio cuando fue a pelear una pelota con Cabrera. El exDefensa y Justicia puso el cuerpo, Suárez devolvió la pared y aprovechó el resbalón de Quintana para sacar un remate fuerte al ángulo izquierdo que se hizo inatajable para Lucas Chaves. River ganó en confianza con la apertura del marcador, se le clarificó el panorama y Argentinos solo reaccionó sobre el final cuando Gabriel Hauche desperdició su oportunidad ante Franco Armani.



El arquero de River tuvo una noche segura porque también estuvo atento ante un avance peligroso de Javier Cabrera. El visitante fue por más en el segundo tiempo y llegó al segundo tanto con un pase filtrado de Enzo Pérez para Suárez, quien cedió para Romero, la figura de la cancha, para que anotara con comodidad.



Argentinos pasaba por su peor momento y River se lo hacía saber con cada presión en ataque. El VAR también apareció en La Paternal y anuló el gol del colombiano Jorge Carrascal por una mano evidente. Pero River continuó concentrado, no cedió un centímetro ante un Argentinos irresoluto y sin respuestas, y se fue derecho a los cuartos de final.



Con este triunfo, el club de Núñez es el único equipo argentino en la presente edición de la Copa Libertadores que accedió a los cuartos de final. En el camino dejó a Argentinos, mientras que entre ayer y hoy fueron eliminados Boca, Racing, Vélez y Defensa y Justicia. River sacó a relucir una vez más su temple en el certamen continental porque en el partido de ida, en el Monumental, dejó dudas en el 1-1 final. Pero esta noche en La Paternal las disipó a todas, y lo hizo en el momento justo.



Síntesis



Argentinos Juniors: Lucas Chaves; Kevin Mac Allister, Miguel Torrén y Carlos Quintana; Jonathan Sandoval, Jonathan Gómez, Franco Moyano y Elías Gómez; Marcelo Cabrera y Gabriel Hauche; y Gabriel Ávalos. DT: Gabriel Milito.



River Plate: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Paulo Díaz, Javier Pinola y Fabrizio Angileri; Jorge Carrascal, Enzo Pérez, Bruno Zuculini y Nicolás De La Cruz; Braian Romero y Matías Suárez. DT: Marcelo Gallardo.



Gol en el primer tiempo: 35m. Romero (R).



Gol en el segundo tiempo: 8m. Romero (R).



Cambios en el segundo tiempo: Al comenzar Gabriel Florentín por Cabrera (A); 24m. Lucas Villalba por Quintana (A); 25m. José Paradela por Carrascal (R) y Agustín Palavecino por De La Cruz (R); 36m. Diego Sosa por Sandoval (A) y Julián Álvarez por Suárez (R); 43m. Federico Girotti por Romero (R) y Enzo Fernández por Zuculini (R).



Amonestados: MacAllister, Torren, Ávalos, Elías Gómez y Villalba (A). Montiel, Zuculini y Pérez (R).



Árbitro: Eber Aquino (Paraguay).



Estadio: Diego Maradona (Argentinos Juniors).