Di María: "Ya estaba dicho, teníamos que ganar acá"

Di María, emocionado, con la medalla colgada del cuello, habló sobre el triunfo de la Argentina en el Maracaná. "Todavía no puedo llorar. No termino de caer. Soñamos tanto con lograr esto, peleamos tanto. Mucha gente nos decía que no volviéramos, nos criticaba. Seguimos estando, seguí dándome la cabeza contra la pared y hoy se rompió. Entró y gracias a Dios pudimos lograr el título tan deseados que estábamos buscando", aseguró.

Su amistado con Messi, fue algo que se vio durante el partido y el festejo. "Leo lo dijo antes del partido, la copa era de Argentina, ya estaba dicho, teníamos que ganar acá. Ganar con Messi como capitán es inolvidable, él me decía gracias a mí y yo a él. Me dijo que la iba a tener, me dijo que era mi final. Antes del partido me dijo que esta era mi revancha por todas las veces en las que no pude jugar, por Chile, Estados Unidos y el mismo mundial acá. Todo esto me hace pensar en qué hubiese pasado si hubiese estado en las otras finales", se preguntó.

La jugada de gol, era algo que ya tenían planeado con Rodrigo De Paul. "A Rodri le había dicho que el lateral se dormía un poco a veces en la marca. Salió perfecta, pase perfecto, la controlé, me quedó sobre pique, la vi que salía y terminamos el partido contra Nigeria en los Juegos Olímpicos", confesó.

También agradeció el apoyo de quienes son su pilar en el día a día, adentro y fuera de la cancha. "Tengo felicidad, alegría, por mi familia, por mis dos hijas, por mi mujer, por mis viejos que siempre estuvieron ahí presentes, por toda la gente que estuvo siempre detrás. Por esta gente loca que vino al partido, con covid, sin covid, con todo el quilombo, es una alegría inmensa".

Recién levantaron la copa y ya está pensando en lo que sigue. "Viene un mundial dentro de poco y esto es un envión muy grande. El fútbol es así, las revanchas son así. Se ve que tenía que ser hoy, y hoy fue", sentenció Di María.