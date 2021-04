Comienzan a gestar el "Campeonato de motocross Wey Zapata", en San Juan

jueves, 8 de abril de 2021 00:00

San Juan, Argentina y varios países de Latinoamérica aún lloran la pérdida del piloto de motocross Alberto "Wey" Zapata Bacur, quien falleció el pasado domingo en Córdoba, cuando participaba de una carrera y asombraba a los aficionados de las motos con su perseverancia y fortaleza. "El Wey" lo hacía con un sólo brazo después de que le amputaran una de sus extremidades tras sufrir un accidente de tránsito, en noviembre del 2020.

Por eso, a tan sólo días de su muerte, desde la Asociación Sanjuanina de Enduro y Rescate -ASER-, ya trabajan en la gesta de lo que sería el "Campeonato Wey Zapata" de motocross. La iniciativa busca homenajear al piloto y que su nombre quede plasmado en futuras competencias que se corran en su provincia natal.

"Lo estamos pensando, estamos tratando de reestructurar fechas de iniciación de campeonatos de lo que todavía no ha empezado, tenemos una serie de reuniones y este jueves tenemos una reunión con el Motociclismo de Velocidad, para hablar, entre otras cosas, de este tema. Estamos conversando con la gente del Motocross para ver si podemos iniciar esa actividad o esperar, también pensando en otros inconvenientes como que en el dique no tenemos agua. Si bien en el enduro el campeonato ya inició, también algo se podrá hacer. Estamos en esa planificación y hay que actuar rápido porque el tiempo pasa", contó el presidente de ASER, Eduardo Oro, a Diario La Provincia SJ.

Si bien hasta el momento desde la Asociación no tienen nada definido, la idea de que una competencia lleve el nombre del "Wey" motiva varios proyectos desde diferentes ámbitos del mundo de las motos. "Todo está en curso, hemos conversado un poco con la familia, tenemos que terminar de plantearles cuáles son las propuestas para ver si contamos con el consentimiento de ellos, pero primero tenemos que ponerlo en claro para trasladárselo", aseguró Oro.

Respecto a lo que el corredor significaba en el ámbito deportivo sanjuanino, el Director señaló "el valor" que tenía y en el lugar que dejaba a la provincia en cada nueva presentación en la que participaba.

"Él era nuestro mayor deportista, nuestro mayor valor en el motocross. Fue el piloto que más logró y que mayor trayectoria ha tenido desde muy chiquito y en todo su recorrido, desde los 3 hasta los 23 años. Estuvo en actividad y logró títulos, fue nuestro mayor referente en el ambiente del motocross y por lo que nos hemos sentido muy orgullosos siempre, y ahora más que nunca de acá en adelante. Fue una gran persona y un gran deportista, eso lo hacía muy valioso, tenía objetivos siempre trazados hacia adelante y trataba de cumplirlos. La pérdida es muy grande y ahora hay que tratar de pensar cómo vamos a sobrellevar esto", sostuvo.

"El próximo viernes tendríamos la tercera clase del 'ASER KIDS' en donde era profesor. Si bien todavía no podemos definir si vamos a poder hacerla porque no tenemos agua en el dique, y si los circuitos no están regados no se logra lo que deportivamente se necesita, lo estamos evaluando. Si no lo hacemos este viernes y lo hacemos el próximo, seguro ahí será su primer homenaje, aunque sea muy sencillito", finalizó.