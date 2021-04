La misión cumplida de Alberto "Wey" Zapata: "lograste ser profeta en tu tierra"

miércoles, 7 de abril de 2021 10:20

Guillermo Chirino, referente de "Familias del dolor y la esperanza" que une a quienes perdieron un ser querido en un siniestro vial, dio un emotivo mensaje tanto en el sepelio como en redes sociales dedicado a Alberto "Wey" Zapata Bacur. Había sido profesor en el colegio del joven y se había forjado una amistad entre ambos que ni la muerte podrá separar.

"Con tus 23 años, nada ni nadie te podía parar sólo la tragedia... Mucho opinan y juzgan el entorno o por qué nadie te paró y lo que no saben es lo que me contaste el viernes, que por el pedido de tus viejos, por lo fuerte que estabas andando, ya tenías en mente un proyecto para seguir haciendo lo que te gusta desde otro lugar y hasta juntos podríamos trabajar", señaló tras el multitudinario adiós al corredor de motocross que hizo historia este martes en San Juan.

"Ahora ya es tarde y nadie lo entiende sólo los que realmente te conocimos... Sólo creo que en estos meses que volviste a nacer, Dios te permitió vivir para que el mundo sepa lo grande que fuiste y lamentablemente no fuiste profeta en tu tierra hasta después de tu vuelco. En 3 meses lograste el reconocimiento que en 20 años de estar corriendo nadie lo supo en tu provincia. Ya no se puede decir más nada; solamente decirte hoy día la palabra de Dios llegó tan legos como vos siempre lo soñaste. Ya son dos los ángeles que me guían hasta el gran reencuentro. Sólo nos separa la muerte", expresó en referencia a Lautaro Chirino, su hijo que murió en un siniestro vial que, por los tiempos judiciales cumplidos, no tuvo condena.

Alberto Wey Zapata Bacur murió este domingo tras un brutal accidente en la pista de motocross de San Agustín, en Córdoba. Había vuelto a competir tras sufrir la amputación de su brazo izquierdo en un vuelco automovilístico en noviembre pasado. San Juan dispuso 48 hs. de duelo deportivo en su memoria. Tenía sólo 23 años.