AFA pidió que se apliquen con rigor los protocolos sanitarios

miércoles, 7 de abril de 2021 13:17

El director del Departamento Médico de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Donato Villani, aseguró hoy que la política agresiva adoptada para intentar disminuir la cantidad de casos positivos de coronavirus en los planteles no tiene como objetivo regresar a alguna fase de aislamiento sino en aplicar con rigor los protocolos sanitarios.



"La sociedad argentina entró en una etapa como que las cosas pasaron y no sucedió nada. El 20% de la gente no usa barbijo. Es difícil que te contagies Covid-19 jugando al futbol, pero lo que pasa es que el virus puede llegar al vestuario, hay que usar con rigor los protocolos que se utilizan en todo el mundo a través de FIFA, Conmebol y AFA, porque funcionaron muy bien", dijo Villani en diálogo con radio La Red,



Testeos sorpresivos, sanciones a quienes oculten síntomas y la limitación de permisos para el ingreso a los estadios son las medidas anunciadas por la Liga Profesional de Fútbol (LPF) de cara a la continuidad de la competencia, que en los pasados días tuvo un incremento notorio de casos de coronavirus.



"La actitud agresiva por parte de los dirigente de AFA determinó una reunión con la comisión médica de AFA y decidimos que hay que volver a usar los protocolos como al principio, no hay que relajarse. Acá no se vuelve a ninguna fase hay que utilizar los protocolos como corresponde", añadió Villani.



El médico hizo referencia a la efectividad del protocolo en la reciente Copa Libertadores femenina que de desarrolló en Buenos Aires: "Estuve como coordinador de ese torneo y de 600 personas solo hubo cuatro casos de Covid-19, se jugó sin inconvenientes y hubo muchos viajes por parte de las jugadoras".



El facultativo describió la manera en que aumenta el riesgo de los contagios con el día a día del futbolista: "El jugador cumple el protocolo pero llega a la casa y se encuentra con el hijo que fue al colegio, la mujer que fue al supermercado o se juntó a correr por Palermo y ese virus puede entrar al vestuario".



Al riesgo natural que conlleva la vida cotidiana, Villani agregó como factor a la laxitud que vive la sociedad con respecto a las normas de higiene: "Hay que agregar la relajación por parte de los protocolos y se hace un combo y el fútbol aparece en las primeras planas de los diarios porque el futbol es el reflejo de los argentinos".



En cuanto a los hisopados que se le realizan a los jugadores, Villani señaló: "Se continuaron haciendo en todos los clubes, pero alguna estructura se relajó, por lo tanto la AFA decidió volver a ser estricta con los protocolos, con hisopados sorpresas y con sanciones a los clubes que no cumplen".



El director del departamento medico de AFA opinó finalmente: "En el fútbol argentino hay defectos pero muchas virtudes, no queremos parar, lo único que recordamos es que la Covid-19 no pasó, está en la puerta de casa. Es responsabilidad de cada uno, hay pocas actividades en donde tenés el médico las 24 horas, se concentra con el jugador y si se siente mal lo tiene a tres metros de su habitación".