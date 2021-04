El dolor del periodista que filmó la tragedia del Wey: "fue un accidente que ni con los dos brazos lo salvaba"

lunes, 5 de abril de 2021 10:28

Este domingo al mediodía la muerte del Wey Zapata sacudió a todos los sanjuaninos pero también a los amantes de los fierros en todo el país. El corredor se encontraba compitiendo en Córdoba cuando en una curva perdió la estabilidad, cayó y fue embestido por 2 colegas que venían detrás.

En la competencia corrieron 300 competidores y el hecho quedó registrado en un video porque el periodista de Cross Prensa se encontraba transmitiendo en vivo desde el lugar. La escena luego se viralizó y fue duramente criticado. Sin embargo él no fue responsable de tal viralización y el video se mantuvo en la red social por pedido de la fiscalía que investigaba el hecho. Así lo contó Néstor Gutiérrez, responsable de dicho video, quien publicó en facebook un duro testimonio del momento que le toca vivir.

"Voy a dejar aclarado un punto que me tiene muy amargado por el tono que habían tomado los comentarios y muchos mensajes de whatsapp: El video de esa partecita del accidente, NO lo corté yo ni lo viralicé tampoco porque no nos caracteriza el amarillismo para dar noticias y menos con un amigo", comenzó explicando el periodista en una publicación en la red social.

"Segundo, si el video no fue retirado inmediatamente es porque esas imágenes las necesitaba la fiscalía y por pedido de la sergento de la policía de Córdoba, Paola Bertón que trabaja en la comisaría de San Agustín, es que no lo di de baja. Luego si lo retiramos", agregó.

"No fuimos nosotros los que mandamos el video a nadie. Alguien se encargó de esa triste y deleznable tarea sin pensar en el enorme dolor que causaría verlo para mucha gente, y si quisieron sumar gente a sus cuentas seguro lo lograron, pero me voy a encargar de uno por uno, dejarle mis "respetos" a los que lo hicieron, sea el medio de prensa o la persona que sea", expresó.

Por otro lado, quiso dejar "bien claro que fue un accidente de carrera que ni con los dos brazos lo salvaba por como se comportó la moto luego de caer, y no voy a discutir estupideces con nadie porque sobradamente demostró su capacidad para andar en la pista solo y en pelotón. Los pilotos que se lo encuentran caído no tuvieron tiempo físico de reaccionar a nada, ni siquiera si hubiese una bandera amarilla agitada. La velocidad y la mecánica del accidente hacían imposible cualquier tipo de reacción inmediata porque fueron milésimas de segundo entre su caída, el impacto que (creo) lo deja inconsciente y los posteriores impacto que sufre en el piso".

Más adelante en el texto, explicó que estuvo "en la comisaría declarando como testigo y cada palabra que pudimos plasmar es tal cual la leyeron porque entre la angustia, la desesperación de algunos, y las lágrimas que cayeron en todo el circuito, era imposible no relatar cada cosa ocurrida para que nada se mal interprete".

ESTIMADOS SEGUIDORES DE CROSSPRENSA: No es un momento fu00e1cil para mi, y para ponerme a escribir menos, pero tengo la... Posted by Crossprensa Argentina on Sunday, April 4, 2021

Néstor Gutiérrez luego brindó una entrevista a Radio AM1020 donde contó que había hablado con el wey el pasado jueves, 72 horas antes del accidente y que en esa ocasión el sanjuanino le expresó que estaba con dudas si correr o no en Córdoba el fin de semana. "Primero no iba a venir y después sí. Y se puso todo de acuerdo para que pudiera estar presente en la segunda fecha del campeonato cordobés en San Agustín", aseguró.

El director de Cross Prensa explicó que tiene 45 años trabajando dentro del motocross e incluso corrió durante 26 años y para él fue muy fuerte ver a Zapata corriendo con un solo brazo. "Era terrible porque no hubo mucho tiempo desde su accidente y la adaptación que hizo arriba de la moto y esa condición de equilibrio le permitía estar más que sobresaliente arriba de una moto de cross", explicó subrayando que el joven de 23 años de edad le ponía "un tinte diferente a la carrera porque asombraba a todo el mundo su capacidad y sus ganas".

Luego volvió a subrayar lo que había expresado en facebook, que lo que le pasó al Wey fue un accidente que le podría haber pasado a cualquier otro corredor, indistintamente si tenía o no los 2 brazos. "Lo que pasó con el Wey es una cuestión de carrera que ni con los dos brazos lo hubiese superado nadie", señaló y agregó: "él cuando salta hay un escalón previo en la trepada del salto que es una deformación de la tierra que normalmente ocurre, con la mala suerte que la rueda trasera engancha este escalón y le saca la moto cruzada de abajo. O sea que el asiento le pegó en la cola, y esto hace que la moto pierda estabilidad, y cuando cae, cae de punta y con la rueda delantera en el recibidor del salto, la rueda toma una dirección rara de costado y lo larga, ahí empieza la caída".

"El problema no es la caída sino que venía en la segunda vuelta en un pelotón donde había más de 12 motos, el Wey había largado cuarto en la primera vuelta. Cuando él se cae no hay un tiempo físico para que los chicos lo pudieses esquivar, cuando él se cae, el resto venía en el aire, y los que venían atrás no lo veían. No es que haya culpa del banderillero, que a él le haya pasado algo, sino que fue un accidente de carrera", sentenció.

Finalmente apuntó contra el corredor mendocino Orly Terranova que criticó duramente a los organizadores de la carrera pero también al mundo del motocross por haber dejado seguir con el sueño de competencia al Wey con su discapacidad. "Parece que acá para hablar son todos muy rápidos pero para entender no tienen la menor idea de lo que significa la pasión y de quién era el Wey Zapata", finalizó.