Wey Zapata, en frases: "Dios tiene un propósito para mí"

domingo, 4 de abril de 2021 15:09

Alberto "Wey" Zapata, motociclista sanjuanino de 23 años, murió este domingo tras caer en una competencia en Córdoba y ser embestido por otros corredores. En noviembre de 2020, volcó en el auto que manejaba en Pocito y sufrió la amputación de su brazo izquierdo.

Tras cadenas de oración por su recuperación y colectas para ayudar a su familia con los gastos de internación, primero, y luego con la posible compra de una prótesis, el corredor fue entrevistado en varias oportunidades y dejó valiosos mensajes de resiliencia.

"Gracias Dios por mantenerme con vida y con motocross. Gracias a todos por los mensajes de aliento, hoy día después de casi dos meses de mi accidente, puedo decir oficialmente que estoy entrenando y preparándome para lo que Dios tenga para mí", destacó en enero. Junto al mensaje, un video que los mostraba ejercitándose generó cientos de mensajes de apoyo.

Tras conocer a Sofía Moreno, la médica que le salvó la vida al asistirlo en el lugar del vuelco, Zapata Bacur admitió que piensa que "el de arriba" tenía planes para su vida y se preparaba con optimismo para encarar su rehabilitación.

"Cuántas personas pueden pasar en un accidente, miles. Que justo haya pasado un doctora, que sea de emergencias.. Desde chico soy creyendo y dejo todo en las manos de Dios. Para mí, hoy Dios tiene un propósito mejor para mi vida, así como se puso a la doctora, seguro me ponga más oportunidades en la vida para seguir viviendo", aseguró con alegría.

Sobre su internación, había descripto que: "fue duro, al principio tenía un montón de vendas, desde el inicio del día 1 no tenía el brazo pero yo me enteré el jueves o viernes que ya no lo tenía cuando me ví en el espejo, cuando empezaron a hacerme curaciones. Fue impactante y duro. No me bajonié porque no considero que sea un impedimento para seguir adelante", expresó con mucho optimismo.

Luego agregó: "no vamos a bajar los brazos y vamos a seguir trabajando arduamente para seguir en carrera. Ahora hay que estar un mes para que empiece a circular sangre en mi cuerpo. Aprovecho para agradecer a todos los dadores de sangre y una vez que ya esté un mes, volveré a entrenar con una sola mano, buscando balance y equilibrio".

"Gracias a Dios tengo una recuperación muy rápida. En una semana pasé de terapia intensiva a estar en mi casa, fue un milagro, pasar de estar en terapia intensiva muerto, al viernes estar bien", agregó asegurando que "queda descartado dejar de correr o algo por el estilo".

Wey Zapata murió este domingo en plena competencia en Córdoba. Tras una brutal caída, fue arrollado por competidores que no pudieron esquivarlo. El deporte lo llora y toda su provincia, también.