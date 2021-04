La última entrevista que dio el Wey este domingo: "a Dios le gusta el motocross porque estuve muy cerca de la muerte"

domingo, 4 de abril de 2021 19:53

Este domingo una trágica noticia sacudió a la sociedad sanjuanina. Es que Alberto "Wey" Zapata, el corredor que había sorprendido el año pasado con su resiliencia, murió a los 23 años tras protagonizar un accidente.

El piloto falleció en medio de una competencia de enduro en San Agustín, Córdoba. Minutos antes del comienzo de la carrera había dialogado con Luis Astray quien compartió la entrevista a través de Actualidad Jachallera.

"Cuando me enteré de que me habían amputado el brazo, lo primero que pensé fue que iba a ser más difícil andar en moto. Por eso a las dos semanas comencé a trabajar. No he podido entrenar mucho para estar al 100% pero creo que el secreto de esto está en divertirse y salir adelante. Mi motivación diaria es el motocross", contó el Wey.

Luego del accidente del noviembre pasado en el que perdió un brazo, decidió que iba a volver a subirse a la moto costara lo que costara. "Estamos incursionando en la tecnología porque no conocemos a nadie que maneje con una sola mano. El primer día en que me subí a la moto tiré todos los saltos y no he tenido caídas salvo de dos curvas. Trato de ir concentrado en tener una buena posición arriba de la moto para ir seguro", agregó.

"No soy de llorar, cuando me dijeron que me habían amputado se me cayeron un par de lágrimas, pero al poder manejar en semejante pista fue muy emocionante". "El motocross es vida. Siempre digo que a Dios le gusta el motocross y por eso estoy acá en la Tierra, porque estuve muy cerca de la muerte", sentenció.

Mirá la entrevista completa: