El día que Wey Zapata "volvió a vivir"

domingo, 4 de abril de 2021 14:41

Una nota sorprendió a los sanjuaninos y a los amantes del motocross en todo el país. el campeón de motociclismo Alberto "Wey" Zapata Bacur murió este domingo después de una competencia en Córdoba. Su vida ya estaba marca por la tragedia, con un violento choque que tuvo en noviembre pasado cuando chocó y perdió su brazo.

Tras el siniestro de aquella vez, por ruta 40 y calle 5, logró sobrevivir y evolucionó favorablemente pese a la pérdida de su brazo. Al recibir el alta y encontrarse con las redes sociales, envió un mensaje para agradecer a los que lo acompañaron y prometer, no darse por vencido nunca.

"Quiero agradecer los saludos que me han estado mandando los pilotos, los amigos, la gente, incontables personas que han estado rezando por mí en esta nueva etapa que estoy pasando. Quiero contarles que el lunes salí de la terapia y el martes vi los mensajes. Se me saltaron las lágrimas y me dieron mucha fuerza", relató por aquel entonces en un video fue difundido a través de Moteros Tarapoto.

"Los médicos me dijeron los ejercicios que tenía que hacer y los fui haciendo sin duda y con mucha fuerza para adelante. Muchas gracias a toda la gente que ha colaborado. Vamos a seguir necesitando colaboraciones para conseguir una prótesis. En eso estoy, vamos a trabajar en un futuro. Gracias desde lo más profundo de mi corazón", sentenció.

Luego en enero, y a la espera de una prótesis, el joven volvió a entrenar y compartió un video en el que se lo ve disfrutando de su pasión.

"Gracias Dios por mantenerme con vida y con motocross. Gracias a todos por los mensajes de aliento, hoy día después de casi dos meses de mi accidente, puedo decir oficialmente que estoy entrenando y preparándome para lo que Dios tenga para mí", destacó.

El video es pura emoción y en los comentarios en Facebook se multiplicaron las demostraciones de admiración y cariño hacia el joven. ¡Vamos Wey!