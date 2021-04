Ganó porque es Boca: Tevez le dio la victoria a un equipo que no encuentra su juego

sábado, 3 de abril de 2021 20:33

Boca Juniors le ganó con lo justo esta noche a Defensa y Justicia por 2 a 1, en la Bombonera, en partido por la octava fecha de la zona 2 de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol.



Con la victoria Boca llegó a los 13 puntos, lo que lo arrimó a los punteros, Lanús y Vélez (16).



Carlos Tevez, en el primer tiempo; y Mauro Zárate, en el segundo; le ofrecieron el triunfo a Boca en el día de su 116 cumpleaños. Walter Bou había señalado la apertura para Defensa, en el primer período.



Y así Boca cortó la mala racha que lo acompañaba en la Bombonera, donde no ganaba desde el 27 de diciembre pasado, cuando se impuso a Huracán (3-0), por la Copa Diego Maradona.



Los primeros pasajes del encuentro de esta noche mostraron cómo ambos equipos trataban de acomodarse en el campo para tomar el dominio en el medio, con esquemas tácticos similares: 3-4-2-1.



De ese modo, ninguno exhibió audacia para lanzarse directo al ataque, mientras que Defensa lentamente pasó a contar con mayor posesión de la pelota.



Así fue que, tras una destacada maniobra colectiva con 28 pases, los varelenses llegaron a la apertura en su primer ataque a fondo (7 min).



Cuando al fin le llegó el balón a Carlos Rotondi, desde la izquierda envió el centro para la carga por el medio de Bou, ligeramente adelantado por su rodilla derecha sobre la posición de Carlos Izquierdoz, y al entrar al área remató de sobrepique por arriba de la salida de Esteban Andrada.



El centrodelantero está a préstamo en Defensa hasta diciembre próximo pero su pase pertenece a Boca: al marcar su quinto gol para el 'Halcón' en el torneo no gritó su conquista mientras recibía los abrazos de sus compañeros.



Con Rotondi conteniendo la proyección de Zambrano como Emanuel Brítez lo hacia con Frank Fabra, los dirigidos por Miguel Angel Russo no contaban con salida clara y nadie se hacia cargo de tomar la conducción como para generar un mejor juego y mayor profundidad.



Tanto fue así que Boca alcanzó el empate por medio de una jugada de pelota detenida, lo que últimamente le está ofreciendo la mejor alternativa para llegar al gol.



Esta vez fue con un córner lanzado por Exequiel Ceballos, desde la izquierda de su ataque, en forma de centro pasado que bajó de cabeza Izquierdoz y tras ensuciarse la jugada por un par de rebotes, la pelota le quedó a Tevez en el área chica para definir de media vuelta, sorprendiendo a Ezequiel Unsain (18 min).



El 'Apache' arribó así a su gol 92 con la camiseta auriazul, igualando la marca de Juan Román Riquelme entre los mayores goleadores del club de la Ribera.



Ambos goles resultaron lo más destacado de la primera etapa, que en lugar de ir mejorando tras las conversiones, por el contrario las acciones se diluyeron entre las imprecisiones y dudas de Boca, que no encuentra su mejor funcionamiento en el certamen, y el poco atrevimiento del elenco visitante, que se conformó con ser el dueño de la pelota.



Recién sobre los últimos 10 minutos, los 'xeneizes' lograron desequilibrar un poco el esquema de los adversarios cuando Miguel Angel Russo determinó que Sebastián Villa pasara como extremo por derecha y el 'changuito' Zeballos por el lateral opuesto, lo que igual le sirvió de poco.



El letargo del comienzo del segundo período recién tuvo un sobresalto por la buena pegada de Marcelo Benítez, que en el trascurso de 2 minutos tuvo 3 chances claras de gol consecutivas con envíos de pelota detenida.



El volante izquierdo del 'Halcón' ejecutó un tiro libre desde su sector, en forma de centro aéreo cerrado, que exigió a Andrada a desviar al córner para evitar la caída de la valla local (7 min).



Del tiro de esquina desde el otro lado, Benítez buscó marcar un gol olímpico, que con esfuerzo el exguardavalla de Lanús alcanzó a desviar la pelota por sobre el travesaño.



Y por tercera vez insistió el 'Cholo', con el imponderable que en esta última ocasión el remate se estrelló en el poste izquierdo del arco boquense.



Dentro de la chatura con que continuó el juego, más tarde Boca en una acción sorpresiva encontró la segunda conquista, con Tevez tirado como volante.



Carlitos, desde lejos, puso un pase entre líneas por sobre la defensa visitante para la llegada del ingresado Mauro Zárate, cuyo remate no lo pudo retener Unsain y el ex Vélez lo aprovechó para definir por debajo del cuerpo del arquero (19 min).



En un trámite con más lucha que juego que propuso Boca, los dirigidos por Sebastián Beccacece se sintieron incómodos y no aportaron la reacción necesaria para la igualdad, facilitando la victoria 'xeneize'.



Por la novena fecha, Boca visitará a Unión de Santa Fe, el domingo 11 a las 18.30; y Defensa será local ante Talleres de Córdoba, el sábado 10 a las 18.30.







= Síntesis =







Boca Juniors: Esteban Andrada; Carlos Zambrano, Carlos Izquierdoz y Marcos Rojo; Nicolás Capaldo, Cristian Medina, Jorman Campuzano y Frank Fabra; Exequiel Zeballos, Carlos Tevez y Sebastián Villa. DT: Miguel Angel Russo.



Defensa y Justicia: Ezequiel Unsain; Néstor Breitenbruch, Adonis Frías y Fernando Meza; Emanuel Brítez, Tomás Escalante, Raúl Loaiza y Marcelo Benítez; Francisco Pizzini y Carlos Rotondi; Walter Bou. DT: Sebastián Beccacece.







Goles en el primer tiempo: 7m, Bou (DyJ); 18m, Tévez (BJ).



Gol en el segundo tiempo: 19m, Zárate (BJ)







Cambios en el segundo tiempo: 14m, Mauro Zárate por Zeballos (BJ); 20m, Braian Romero por Brítez (DyJ); 25m, Agustín Almendra por Campuzano; y Alan Varela por Medina (BJ); 26m, Tomás Martínez por Escalante (DyJ); 40m, Franco Soldano por Tévez (BJ); 41m, Eugenio Isnaldo por Rotondi; Miguel Merentiel por Bou; y Valentín Larralde por Breitenbruch (DyJ).



Amonestados: Campusano y Zárate (BJ). Loaiza, Bou y Frías (DyJ).



Árbitro: Fernando Echenique.



Estadio: Alberto J. Armando (Boca Juniors).