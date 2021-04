"Soldadios": los memes inundaron las redes tras la victoria de Boca

sábado, 24 de abril de 2021 21:18

Este sábado, Boca se enfrentó a Huracán en el Tomás Ducó y finalmente Franco Soldano consiguió anotar el primer tanto Xeneize. Se trata del segundo gol del nueve en partidos consecutivos y las redes explotaron con memes.

"Cuando hacés un gol es todo color de rosa, pero la verdad es que yo siempre jugué igual. Me adapto a lo que el entrenador me pide y si no convertís parece que no sirve", dijo Soldano.



"Yo estoy convencido de que hago las cosas bien y de que el trabajo da sus frutos. Yo sabía que la buena iba a venir", añadió el delantero, que venía de marcarle a Atlético Tucumán.

2 partidos, 2 goles. SIMPLEMENTE SOLDADIOS, MI 9 INTRATABLE!! https://t.co/kFAWDAWuud — Ezequiel Delsoglio (@eze_delsoglio95) April 24, 2021

SOLDADIOS, BUENA PERSONA Y GOLEADOR pic.twitter.com/cDCL7OXC0E — solange uD83DuDC9B (@solaangefa) April 24, 2021

SOLDANO NAZARIO PAPÁ, SOLDADIOS, EL MATADOR FRANCO SOLDANO pic.twitter.com/lvaJdRK1OY — Tomás (@TheCrowARG10) April 24, 2021

Porque fui el único pelotudo que seguía pidiendo a Soldano y lo bancaba.

Aguante Soldadios. pic.twitter.com/drBZGfIl0d — Yuri Sk (@YuriSk27) April 24, 2021