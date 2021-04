Russo sin ideas: Boca volvió a perder y agota la paciencia de los hinchas

domingo, 11 de abril de 2021 20:29

Boca Juniors volvió a decepcionar al perder esta noche con Unión por 1 a 0, en Santa Fe, por la novena fecha de la zona 2 de la Copa de la Liga Profesional de fútbol de Primera División.



El chileno Nicolás Peñailillo marcó su primer gol en el fútbol argentino para la justa victoria del "Tatengue", a los 4 minutos del segundo tiempo.



De este modo, Boca quedó en el último escalón de los que clasifican para la segunda fase del certamen local, mientras que fue superado por los de Santa Fe, que volvieron a entrar entre los cuatro primeros, al quedar terceros con 14 puntos, a 5 del líder Vélez.



En los instantes previos al comienzo, la dirigencia de Unión ofreció una plaqueta al delantero de Boca Franco Soldano -integrando el banco de relevos- en reconocimiento a su paso por el equipo de la institución, en el que convirtió 20 goles durante 2016 a 2019.



Ya desde el comienzo Boca trató de imponer su protagonismo con la conducción del reaparecido colombiano Edwin Cardona (lesionado desde el 7 de marzo último en el éxito con Vélez Sarsfield 7-1), sin embargo no le fue sencillo ante el dispositivo que le opuso el rival.



Precisamente, el "Tatengue" se plantó con una línea de cinco en el fondo para aguantar el embate boquense, pero dispuso de tres volantes y dos en la ofensiva para responder con rápidas réplicas.



Por eso el juego resultó equilibrado hasta promediar el primer tiempo, siendo Unión el que generó la primera situación de peligro por medio del chileno Nicolás Peñailillo.



El remate del defensor, tras una jugada iniciada en un córner, se desvió al pegar la pelota en el brazo abierto de Julio Buffarini, quien estaba dentro del área, lo que debió ser sancionado el penal correspondiente, pero así no lo entendió el árbitro Fernando Espinoza, pese al reclamo de los jugadores locales (8 min).



Más tarde, cuando los "xeneizes" se iban acomodando mejor en el campo y con mayor posesión de la pelota, los "albirrojos" tuvieron su segunda oportunidad con un tiro libre ejecutado por Ezequiel Cañete, con un remate bajo y al primer palo, el derecho de Esteban Andrada, que con respondió con solvencia.



Posteriormente, apareció Cardona con su espléndida pegada en las jugadas de pelota detenida, como lo hizo con el tiro libre ejecutado por sobre la barrera adversaria, con el que se lució Sebastián Moyano al desviar al córner.



De ese tiro de esquina se generó la jugada que culminó con otro peligroso envío de Cardona, que el arquero unionista supo contener muy bien junto al caño derecho (23 min).



De allí hasta el final de la etapa inicial fue más el equipo de Miguel Angel Russo, que al desnivel que podía marcar el enganche colombiano, sumó la presencia siempre desequilibrante de Carlos Tevez y la muy atinada tarea de Agustín Almendra.



Precisamente, el joven volante gestó otra situación muy clara con una asistencia entre líneas para Sebastián Villa, quien escapó por derecha definiendo mal la jugada al rematar desviado, cuando se imponía el envío del centro para la llegada libre por el medio de su compatriota Cardona, quien le reclamó al delantero por su equívoca decisión (40 min).



Con otra actitud, Unión arrancó el segundo período con más compromiso por el protagonismo, que pronto le brindó su premio al marcar la apertura del marcador.



Luego de una buena combinación ofensiva, con algunas marcas perdidas por la defensa "auriazul", apareció Peñailillo para rematar desde cerca del área boquense, con un zurdazo bajo y violento que no pudo desviar Andrada para evitar la caída de su valla (4 min).



A eso, el entrenador del equipo de la Ribera, que ya había dado ingreso a Soldano para sumar un atacante y restar un defensor con la lesión de Rojo (sobrecarga en el isquiotibial izquierdo), al inicio del complementario, respondió con la entrada de otro delantero.



Mauro Zárate entró por Cardona, que evidenció que aún no está en su mejor forma física para aguantar los 90 minutos, mientras que Tevez se retrasó unos metros para tratar de ejercer la conducción del ataque.



Poco le fue de utilidad porque Boca, pese a sus intenciones y algunas cargas peligrosas, como en la mayor parte del torneo volvió a decepcionar por la falta de un funcionamiento más consistente y a la altura de lo que requiere siempre el equipo, máxime que ya se le acerca la participación en la Copa Libertadores.



Los conducidos por Juan Manuel Asconzábal, mejor ordenados en sus líneas, supieron sostener la ventaja con una idea clara de juego y así pudieron regresar al triunfo después de cuatro fechas -3 empates y una derrota-; además, de romper una racha de 18 años sin poder ganarle a Boca en el 15 de Abril.



Por la décima fecha, Unión visitará a Talleres de Córdoba, el próximo viernes; y Boca será local ante Atlético Tucumán, el sábado venidero.







= Síntesis =







Unión de Santa Fe: Sebastián Moyano; Federico Vera, Brian Blasi, Matías Nani, Juan Portillo y Nicolás Peñailillo; Ezequiel Cañete, Nelson Acevedo y Gastón González, Kevin Zenón y Juan Manuel García. DT: Juan Manuel Azconzábal.



Boca Juniors: Esteban Andrada; Carlos Zambrano, Carlos Izquierdoz y Marcos Rojo; Julio Buffarini, Jorman Campuzano, Agustín Almendra y Frank Fabra; Edwin Cardona; Carlos Tevez y Sebastián Villa. DT: Miguel Ángel Russo.







Gol en el segundo tiempo: 4m, Nicolás Peñailillo (U).







Cambios: en el segundo tiempo, antes de comenzar, Franco Soldano por Rojo (BJ); 8m, Mauro Zárate por Cardona (B); 22m, Alan Varela por Campuzano; y Cristian Medina por Almendra (BJ); 23m, Imanol Machuca por Zenón; y Francisco Gerometta por Vera (U); 28m, Claudio Corvalan por Peñailillo; y Fernando Márquez por Garcia (U0); y 48m, Nery Leyes por Acevedo (U).



Amonestados: Garcia, Peñailillo y Cañete (U). Villa y Campuzano (BJ).







Árbitro: Fernando Espinoza.



Estadio: 15 de Abril (Unión).