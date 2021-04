River recibe al puntero en un duelo clave para la clasificación

domingo, 11 de abril de 2021 17:45

River Plate, con la necesidad de ganar para fortalecer sus chances de avanzar a los cuartos de final del torneo doméstico, recibirá hoy al puntero Colón de Santa Fe, que no tendrá, entre otras bajas, a su figura Luis "Pulga" Rodríguez, infectado con coronavirus.



El encuentro, válido por la Zona A que lideran los santafesinos, se jugará a partir de las 21 en el estadio Monumental, de River, en el barrio porteño de Núñez, será arbitrado por Facundo Tello y televisado por la señal TNT Sports.



River suma 12 unidades, ocho menos que Colón (20), pero de los últimos 12 puntos que disputó apenas logró la mitad, con puntos altos como la goleada sobre Godoy Cruz (6-1), en Mendoza, y tres empates, los dos últimos cero a cero ante Racing y Arsenal para acumular 222 minutos sin goles a favor, una situación que lo tiene en zona de clasificación pero con menos puntos de los deseados.



En sus dos pasadas presentaciones River padeció esquemas muy conservadores e igualó sin goles ante Racing de local y con Arsenal en el Viaducto, en donde el equipo de Marcelo Gallardo, considerado el de mejor rendimiento colectivo del fútbol argentino, no tuvo ingenio, variantes ni efectividad para romper los esquemas tácticos de sus adversarios.



El "Millonario" tendrá una significativa baja con la ausencia del delantero cordobés Matías Suárez, quien no se recuperó de una lesión en la rodilla derecha (sinovitis) y el promisorio Federico Girotti será nuevamente su reemplazante como sucedió ante los tucumanos en la Copa Argentina.



Colón, invicto en el certamen con seis triunfos y dos empates, con apenas dos tantos en contra, tiene la clasificación a cuartos de final al alcance de la mano, aunque su panorama se alteró por la acumulación de contagios de coronavirus en la semana previa a medirse con River.



La principal baja del equipo "Sabalero" será la del tucumano Luis "Pulga" Rodríguez, quien es el estandarte del equipo dirigido por Eduardo Domínguez y también el goleador con cinco conquistas.



A Colón se le sumó otro caso de coronavirus, el del defensor Bruno Bianchi y ademas perdió a dos importantes valores por lesión, el delantero colombiano Wilson Morelo (edema en la rodilla izquierda) y Federico Lértora (desgarro).



La última vez que River y Colón se enfrentaron en el Monumental fue el 29 de octubre de 2019 y ganó el "Millonario" por 2-1 con goles de De La Cruz y Borré, mientras que Lucas Martínez Quarta, en contra, descontó sobre el final para el "Sabalero".







= Probables formaciones =



River Plate: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Jonatan Maidana, Paulo Díaz y Fabrizio Angileri; Nicolás De La Cruz, Enzo Pérez, Agustín Palavecino y Julián Álvarez; Rafael Santos Borré y Federico Girotti. DT: Marcelo Gallardo.



Colón: Leonardo Burián; Paolo Goltz, Rafael Delgado y Facundo Garcés; Eric Meza, Rodrigo Aliendro, Yéiler Goetz, Alexis Castro y Gonzalo Escobar; Facundo Farías y Christian Bernardi o Tomás Sandoval. DT: Eduardo Domínguez.







Árbitro: Facundo Tello.



Estadio: River Plate.



Hora de inicio: 21.00.



TV: TNT Sports.