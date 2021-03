Estudiantes goleó 5 a 0 a Arsenal y se consolidó como escolta de Colón

domingo, 7 de marzo de 2021 22:15

Estudiantes goleó 5 a 0 a Arsenal como visitante, mantiene el invicto con Ricardo Zielinski como entrenador y se consolidó en el Grupo A como escolta de Colón, a quien recibirá el sábado a la noche. Los goles fueron de Leandro Díaz por dos; Ángel González, Sánchez Miño y Cauteruccio. El dato de color se produjo a los 26 minutos del complemento con el debut de Deain Verón, el nieto de Juan Ramón y el hijo del hoy presidente, Sebastián, el tercero de una dinastía de puro ADN “Pincha”.



Estudiantes empezó buscando el gol desde el arranque y antes del minuto Noguera habilitó a Cauteruccio y el uruguayo cruzó su remate que dio en el travesaño. En la siguiente jugada Andújar descolgó un centro, sacó rápido para Castro, quedaron tres contra tres, la pelota va para Cauteruccio y Delfino interpretó equivocadamente una falta de Méndez contra el uruguayo y cobró penal. Leandro Díaz, con poca carrera, remató fuerte y al medio para el 1 a 0 con un Navarro que se tiró a la derecha.

A los 13 pudo aumentar pero ni Díaz ni Castro llegaron a conectar un centro rasante de Pasquini. A los 16 un pase atrás en la salida del local, dudó Méndez y Ángel González le ganó el mano a mano a Gariglio y tocó suave ante la salida del arquero para poner el 2 a 0.



Arsenal intentó reaccionar pero no tuvo claridad. A los 18 Soraide desde afuera del área probó a Andújar, a los 24 lo tuvo Cauteruccio y Navarro sacó al corner. A los 30 la más clara para el local. Centro de Soraide, la bajó Miracco y Andújar se quedó con el toque suave de Albertengo.



A los 42 otra habilitación de Andújar, Cauteruccio hizo la pausa, tocó al medio y Sánchez Miño le pegó de zurda desde el borde del área a la carrera, floja respuesta del arquero para el 3 a 0 de la visita.



El complemento comenzó con Arsenal en la iniciativa pero cada contra de Estudiantes era una amenaza para el fondo del local. Así llegó el cuarto, con Ángel González ganando por derecha, centro al corazón del área, Méndez no cerró y Leandro Díaz la empujó para el 4 a 0.



Estudiantes siguió a pura contundencia. A los 17 pelota larga de Rogel para Cauteruccio que le gana la posición a Bottinelli, gana el mano a mano y la termina empujando de taquito para el quinto gol.



El partido no tuvo sentido en el final. Sepúlveda tuvo una para descontar y el juvenil Sarmiento pudo aumentar.



Síntesis



Arsenal: Nicolás Navarro; Gastón Benividez, Ignacio Gariglio, Emiliano Méndez (capitán), Jonathan Bottinelli y Nicolás Castro; Jesús Soraide, Leonel Picco y Alejo Antilef; Lucas Albertengo y Nicolás Miracco. DT: Sergio Rondina.



Estudiantes: Mariano Andújar (capitán); Leonardo Godoy, Agustín Rogel, Fabián Noguera y Nicolás Pasquini; Manuel Castro, Jorge Rodríguez, Juan Sánchez Miño y Ángel González; Martín Cauteruccio y Leandro Díaz. DT: Ricardo Zielinski.



Goles en el primer tiempo: 2m. Leandro Díaz (E), de penal, 16m. Ángel González (E) y 42m. Sánchez Miño (E).



Goles en el segundo tiempo: 7m. Leandro Díaz (E) y 17m. Cauteruccio (E).



Cambios en el segundo tiempo: 10m. Alan Ruíz por Picco (A), 15m. David Ayala por Castro (E), 19m. Sepúlveda por Albertengo (A), Candia por Miracco (A), Papa por Castro (A) y Rogoski por Gariglio (A) y 26m. Deian Verón por Sánchez Miño (E).



Amonestado: Alan Ruíz (A).







Árbitro: Germán Delfino.



Cancha: Arsenal.