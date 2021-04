Mario Pergolini explicó los motivos de su renuncia a la vicepresidencia de Boca

miércoles, 31 de marzo de 2021 20:20

Mario Pergolini ya no forma parte de la Comisión Directiva de Boca. El productor y conductor publicó un video en su cuenta de Instagram en el que confirmó que presentó su "renuncia indeclinable" a la vicepresidencia primera de Boca.

"Les agradezco a todos los socios e hinchas haberme dejado ser su vicepresidente durante este tiempo, pero la verdad es que no me he peleado con Jorge (el presidente, Amor Ameal) persona que quiere lo mejor para Boca; tampoco con Riquelme que quiere también lo mejor para Boca", comenzó su descargo Pergolini.

Y agregó: "Pero uno tiene que entender a veces que lleva propuestas que no se pueden llevar a cabo o no encuentra la forma de que lo acompañen a uno y bueno, hay que saber dar el paso al costado".

"No quería que se arme este revuelo, entiendo por qué sucede. Pero bueno, la verdad es que quería dejar esto, acá en mi cuenta y seguir apoyando a esta Comisión Directiva, a este presidente y también al Consejo de Fútbol", aclaró Pergolini.

Desde las elecciones de diciembre de 2019 hasta este presente en el que la figura de Juan Román Riquelme creció en la toma de decisiones, la vida política de Boca está en constante movimiento.

El conductor y productor que acompañó a Jorge Amor Ameal en la fórmula vio que su función en la institución quedó en un segundo plano. Lejos de tener injerencia en el aspecto deportivo y detrás de Ameal en las decisiones institucionales, a Pergolini le había quedado el campo de la comunicación.

Hace apenas un mes, el club lanzó el nuevo canal de TV a través de la plataforma YouTube (Boca TV) para llegar a los socios e hinchas de manera directa. Quien estuvo a cargo del proyecto fue Pergolini. Pero en poco tiempo aparecieron los problemas.

A Pergolini no le cayó bien la negativa del Consejo de Fútbol a "prestar" a los jugadores del plantel de Primera a participar de los diferentes programas del canal y Mario sintió que sobraba en el armado institucional del club. Es por esto que presentó su renuncia.

Pergolini nunca estuvo muy convencido de participar de manera tan activa de las elecciones de Boca. Antes de los comicios de diciembre, el conductor había declarado en una entrevista con el canal TNT Sports que la jugada le había "salido mal". "Yo quería acompañar, pero no quería ser el vice", había declarado Mario. Pero al final, terminó siendo el compañero de fórmula de Ameal. En la construcción política de la oposición, en ese momento, para vencer a Christian Gribaudo, el candidato de Daniel Angelici, había que poner nombres fuertes y parece que Mario se prestó para poder cambiar a la conducción del club después de 15 años.

Lejos de aquel triunfo histórico en las urnas, la figura de Pergolini se fue desdibujando. Sin espalda para discutir con Riquelme y el Consejo de Fútbol sobre el equipo y los posibles refuerzos; lejos de la política de la Asociación del Fútbol Argentino y sin poder desarrollar su proyecto en el club de la manera que hubiera deseado, el conductor no lo dudó y decidió dar el portazo.