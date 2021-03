Juan Pablo Dotti se adueñó de la cuarta etapa de la Vuelta Ciclista de Mendoza

miércoles, 3 de marzo de 2021 20:17

Juan Pablo Dotti se quedó esta tarde con la cuarta etapa de la Vuelta Ciclista de Mendoza. El recorrido desde La Dormida hasta La Paz quedó en manos del bonaerense que integra el equipo de SEP de San Juan.

"Ya se me habia escapado en la etapa de San Rafael, que quería enganchar la fuga y no la pudimos neutralizar. Bueno, hoy me tiré en el sprint porque venía muy confiado. La verdad que el equipo habia trabajado muchísimo y nos merecíamos ganar una etapa. Aunque venimos por más, pero creo para coronar un poco el gran trabajo que se ha venido haciendo durante esta etapa", explicó Dotti en MDZ.

En el top 10, Juan Pablo Dotti se quedó con la cima y fue seguido en segundo lugar por Laureano Rosas, y en tercero por Víctor Arroyo.

uD83CuDDE6uD83CuDDF7#VueltaMendoza



¡JUAN PABLO DOTTI GANÓ LA CUARTA ETAPA DE LA VUELTA MENDOZA 2021!! uD83CuDFC1uD83CuDFC6



¡El ciclista del equipo SEP San Juan se llevó el triunfo en la Paz! pic.twitter.com/ucvaYSJyBU — Asociación Ciclista Mendocina (@VueltaMendoza) March 3, 2021

uD83CuDDE6uD83CuDDF7#VueltaMendoza

uD83DuDEA6TOP 10 EXTRA OFICIALuD83DuDEA6

1. Juan Pablo Dotti

2. Laureano Rosas

3. Víctor Arroyo

4. Sergio Fredes

5. Alejandro Durán

6. Marcos León Rodríguez

7. Mauricio Quiroga

8. Nicolás Naranjo

9. Héctor Lucero

10. Leonardo Cobarrubia — Asociación Ciclista Mendocina (@VueltaMendoza) March 3, 2021

Este martes, quien ganó la Vuelta fue Nicolás Naranjo. El ciclista de la Agrupación Virgen de Fátima, ganó la tercera etapa de la 45° Vuelta de Mendoza, que constaba de 160 kilómetros en el Valle de Uco.

El sanjuanino volvió a meterse en la escapada y aumentó su ventaja en la general. El podio se completó con Leonardo Cobarrubia (SEP San Juan) y Tomás Contte (Municipalidad de Godoy Cruz).