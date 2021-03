Un insólito gol en contra le da el empate a Boca

domingo, 21 de marzo de 2021 18:43

Ya se juega una nueva fecha de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol. Boca busca meterse entre los cuatro primeros que clasifican a los cuartos de final y recibe a Talleres por la sexta fecha de la Zona 2. El equipo cordobés, por su parte, necesita de la victoria para poder empezar a sumar de a tres y salir de los últimos puestos de la tabla. Anotá el horario del partido, las posibles formaciones y la TV.

El Xeneize recibirá a la T este domingo a partir de las 21.00 en la Bombonera. El árbitro principal del encuentro será Fernando Rapallini. El encuentro será televisado por la pantalla de Fox Sports Premium.

En la semana previa a jugar el superclásico, Russo se encontró con la mala noticia de la lesión de Cardona. Justamente, el enganche, participó en la mayoría de los goles del Xeneize en lo que va del campeonato. La baja del colombiano se suma a la de Eduardo Salvio, quién se rompió los ligamentos cruzados de su rodilla izquierda. Dos bajas sensibles para el DT.

Russo pondrá lo mejor que tiene una disposición para el partido contra Talleres y tratará de acercarse a los de arriba. Cabe recordar que Carlos Zambrano fue expulsado ante el Millonario y no estará disponible para este partido. Y según se confirmó este domingo por la mañana, vuelve después de más de un año Agustín Almendra, habrá línea de cuatro y Rojo otra vez será suplente.

El Xeneize comenzó la Copa de la Liga Profesional Con Un empate 2-2 de locales ante Gimnasia LP. En la segunda fecha, el equipo de Miguel Angel Russo logró su primera victoria ante Newell's en Rosario por 1 a 0, mientras que, por la tercera fecha, empató 1 a 1 ante Sarmiento en la Bombonera.

La T se ubica en la novena posición, lejos de los primeros lugares y todavía no pudo mostrar la imagen que dejó el campeonato pasado. Acumula dos derrotas (Gimnasia LP y Vélez), dos empates (Newell's y Sarmiento) y una victoria ante Patronato por 1 a 0. Además, por los 32avos de final de la Copa Argentina, eliminó en los penales a Atlético Rafaela luego de igualar 0 a 0 en los 90 minutos y enfrentará al Fortín por un lugar en los octavos de final.

La suerte tampoco acompaña a su DT Alejandro Medina. La expulsión de Rafa Pérez en la derrota ante Vélez le generó un doble problema al entrenador. Hoy no tiene un reemplazante directo, ya que Juan Cruz Komar se encuentra lesionado y no cuenta con tantas opciones. El Cacique deberá decidir si Nahuel Tenaglia, pretendido por Boca, pasa como central o que directamente haga su debut Julián Velázquez, uno de los refuerzos que todavía no concentró para ningún encuentro.

POSIBLES FORMACIONES

Boca: Esteban Andrada; Nicolás Capaldo, Lisandro López, Carlos Izquierdoz, Frank Fabra; Agustín Almendra, Jorman Campuzano, Cristian Medina;; Gonzalo Maroni, Carlos Tevez y Sebastián Villa.

Talleres: Guido Herrera; Augusto Schott, Nahuel Tenaglia, Piero Hincapié, Enzo Díaz; Federico Navarro, Ignacio Méndez; Carlos Auzqui; Franco Fragapane, Mateo Retegui y Diego Valoyes.

Fuente: Olé.