No levanta cabeza: Boca perdió con talleres en un partido para el olvido

domingo, 21 de marzo de 2021 23:09

Boca Juniors perdió esta noche 2 a 1 ante Talleres, de Córdoba, en la Bombonera, cerrando el segmento dominical de la sexta fecha de la Copa de la Liga Profesional, y con esta igualdad sigue afuera del lote de cuatro clasificados a la fase final del Grupo 2 de la Copa de la Liga Profesional.



Los cordobeses sorprendieron a Boca con un planteo de juego vertical que complicó seriamente a la última línea local, al punto que a los 13 minutos ya los dirigidos por el uruguayo Alexander Medina estaban en ventaja por una conquista del ex River Plate, Carlos Auzqui.



Pero lejos de arredrarse, los visitantes siguieron atacando en busca de ampliar la ventaja, y con ello siguieron complicando a la defensa "xeneize", especialmente con Diego Valoyes tirado a la espalda de su compatriota, el colombiano Frank Fabra, que al adelantarse exigía un esfuerzo doble de Carlos Izquierdoz, lo que generó que el ex-Lanús fuera prematuramente amonestado.



Esto provocó el enojo de Izquierdoz para con Fabra, primero con gritos desaforados y luego intentando directamente golpearlo dentro del campo de juego, lo que provocó que el colombiano se lo sacara de encima con un manotazo en medio del partido.



Es que la última línea local también padecía por la falta de contención en mitad de cancha, donde el reaparecido Agustín Almendra, que no era titular desde el 10 de noviembre de 2019 con Gustavo Alfaro como entrenador en un 0-0 con Vélez y había sido el primer jugador del plantel en padecer coronavirus en agosto pasado, luego del cual le había comunicado al técnico Miguel Russo que no quería jugar más en Boca pero después se arrepintió, volvió a actuar desde el principio desde el principio y se lo notó falto de fútbol,



Por todo esto fue que el final del primer tiempo con victoria de la "T" era un verdadero acto de justicia futbolística, que castigaba al híbrido y premiaba al que sabía a qué jugaba.



La misma tesitura de juego se mantuvo en la segunda etapa, donde Boca hacía con su juego que la goleada a Vélez Sarsfield de una semana atrás se pareciera mucho a un oasis en el desierto, porque esta noche de nuevo cualquier intención por hacer algo futbolísticamente coherente se le volvía inasible como la arena entre los dedos.



Del error de Esteban Andrada en un saque de arco para el primer gol "tallarín" al empate absolutamente casual conseguido por Boca tras un tiro de esquina de Mauro Zárate que el ingresado uruguayo Michael Santos peinó para descolocar al arquero Guido Herrera pasaron 70 minutos, en los cuales Talleres siempre fue demostrando su superioridad.



Pero la justicia no se quiso ir de la cancha de Boca antes que poner otra vez su firma y cuando no quedaba casi nada, en el tercer minuto de descuento, otra jugada que contó con la participación de Joel Soñora, autor del tanto de la victoria en el 1-0 de la última vez que Talleres visitó la Bombonera para sacarle el invicto al equipo de Miguel Russo, terminó en el gol de la victoria cordobesa convertido por el mencionado Valoyes.



Soñora, como Mateo Retegui, Franco Fragapane y Francis Mac Allister, todos ex Boca Juniors presentes en el partido de hoy, en el que Talleres volvió a quitarle el invicto en esta Copa de la Liga Profesional a los "xeneizes", que además no pudieron ganar nunca en este 2021 en su cancha, con cuatro empates más la derrota de hoy.



Y de esta manera Boca sigue sexto en las posiciones, se mantiene fuera de los cuatro que se clasifican a la fase final, y Talleres, que se encuentra en una condición parecida, hoy se puso a una unidad de los auriazules, con la desventaja de tener ese punto menos, pero la ventaja de saber a qué juega.







- Síntesis -







Boca Juniors: Esteban Andrada; Nicolás Capaldo, Lisandro López, Carlos Izquierdoz y Frank Fabra; Jorman Campuzano, Cristian Medina, Agustín Almendra y Gonzalo Maroni; Carlos Tevez y Sebastián Villa. DT: Miguel Ángel Russo.



Talleres (C): Guido Herrera; Augusto Schott, Nahuel Tenaglia, Piero Hincapié y Enzo Díaz; Federico Navarro, Juan Méndez, Carlos Auzqui y Franco Fragapane; Diego Valoyes y Mateo Retegui. DT: Alexander Medina.







Gol en el primer tiempo: 13m. Auzqui (B).



Goles en el segundo tiempo: 37m. Santos (T), en contra y 45+3m. Valoyes (T).



Cambio en el tiempo tiempo: 35m. Ángelo Martino por Díaz (T).



Cambios en el segundo tiempo: Al comenzar Julio Buffarini por Campuzano (B) y Franco Soldano por Almendra (B), 12m. Marcos Rojo por Izquierdoz (B) y Mauro Zárate por Maroni (B), 18m. Michael Santos por Retegui (T), 33m. Guilherme Parede por Auzqui (T), Francis MacAllister por Mendez (T) y Joel Soñora por Fragapane (T).



Amonestados: Izquierdoz, Capaldo y López (B). Schott, Martino y Soñora (T).







Cancha: Boca Juniors.



Árbitro: Fernando Rapallini.