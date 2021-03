De Laporta a Messi: "Haré todo lo que pueda para que sigas"

miércoles, 17 de marzo de 2021 17:38

El flamante presidente de Barcelona de España, Joan Laporta, expresó en púbico y de cara al crack rosarino Lionel Messi su intención de convencerlo para que se quede en el club. "He llegado para tomar decisiones, como convencer a Leo que siga, aprovechando que está aquí. Él ya lo sabe. Sabes el cariño que te tengo y haré todo lo que pueda para que sigas", manifestó Laporta en el escenario montado en el Camp Nou para su primer discurso como nuevo presidente de Barcelona, en transmisión por Barca TV.



El contrato de Messi con Barcelona vencerá en junio y por el momento no hubo novedades sobre una continuidad que estuvo a punto de quebrarse en septiembre del año pasado.



Messi, de traje y con barbijo, estuvo entre los presentes y asintió con la cabeza durante el mensaje directo de Laporta en el comienzo de su segundo mandato luego del exitoso ciclo comprendido entre 2003 y 2010.



"Si tuviéramos el campo lleno, no te irías seguro, hasta en eso nos hace la pandemia. Lo que hagas, estará bien. Pero intentaremos convencerte. Perdona que haga referencia en este acto, pero sabes el cariño que te tengo", reiteró Laporta quien a su vez reiteró su apoyo al entrenador, el neerlandés Ronald Koeman.