Russo improvisa y Gallardo apuesta por un experimentado en el fondo

Boca Juniors, con un rendimiento en alza, y River Plate, con actuaciones descollantes y otras no tanto, se enfrentarán hoy en una nueva edición del Superclásico del fútbol argentino, en el marco de la quinta fecha de la Copa de Liga Profesional, en el interzonal entre las Zonas A y B.



El encuentro excluyente del fin de semana tendrá como escenario la mítica "Bombonera", se jugará este domingo a partir de las 18.00 horas con el arbitraje de Facundo Tello y televisación de la señal Fox Sports.



Boca, actual bicampeón del fútbol argentino, comenzó su andar en el nuevo torneo doméstico con un empate en su estadio ante Gimnasia y Esgrima La Plata (2-2), siguió con un triunfo en Rosario sobre Newell's (1-0), otra igualdad como local ante Sarmiento de Junín (1-1) y descolló en su última presentación en Liniers con una goleada sobre Vélez Sarsfield por 7-1.



River, por su parte, inició su participación en la Zona A con una derrota en La Plata ante Estudiantes (2-1), luego venció sucesivamente a Rosario Central (3-0) en su regreso al estadio Monumental, a Platense (1-0) en Vicente López y en la fecha pasada cayó en Núñez ante Argentinos Juniors (1-0).



Esos antecedentes sirven para reflejar la evolución de uno y otro en el torneo pero de ninguna manera incidirán en el Superclásico, un partido aparte en el que juegan otro tipo de factores, sobre todo los anímicos y en épocas de pandemia sin incidencia de la condición de local, habida cuenta de la ausencia del calor y el color que aportan los hinchas.



Boca logró su mejor actuación del año en el estadio José Amalfitani pero de todas maneras no transitó una semana tranquila, debido a las lesiones que sufrieron su capitán e ídolo, Carlos Tevez, más la gran figura del equipo, el colombiano Edwin Cardona, quien tiene un pie y medio afuera del Superclásico.



En contrapartida, está en condiciones de reaparecer un referente de la defensa como Carlos Izquierdoz y entre los suplentes estará por primera vez Marcos Rojo, incorporado en enero pasado procedente del Manchester United.



El que no estará ni siquiera concentrado será el delantero cordobés Ramón "Wanchope" Ábila, al igual que el correntino Leo Jara, mientras que sí estará disponible un recambio útil como Mauro Zárate pese a que durante la semana entrenó únicamente el martes y arrastra una lesión muscular.



En el caso de Izquierdoz, un fuerte golpe en las costillas motivó su salida del equipo durante el partido ante Sarmiento, luego se perdió el encuentro ante Vélez y una vez recuperado ingresará por Lisandro López, según lo decidió el entrenador Miguel Ángel Russo.



Tevez, con una molestia en el tobillo, podrá jugar ante River y el que más complicado está es Cardona, casi descartado por una fatiga muscular en la pierna derecha que le impide desplazarse con comodidad y también sacarle provecho a su especialidad: la notable pegada con pelota detenida o en movimiento.



Russo deberá armar un rompecabezas sin Cardona, quien cumple un rol clave y no será lo mismo sin el colombiano, la usina de fútbol que alimenta a su compatriota Sebastián Villa, y más allá de lo bien que se acopló al equipo el cordobés Gonzalo Maroni, importante de tres cuartos de cancha en adelante.



En el caso de que no pueda jugar Cardona, su reemplazante surgirá entre tres nombres: Agustín Almendra, Julio Buffarini y Lisandro López, jugadores de características disímiles.



Si ingresa Almendra, Russo no modificará demasiado el esquema pese a que no tendrá a su estratega, si lo hace Buffarini entonces regresará Capaldo al mediocampo, mientras que si juega Lisandro López habrá un sustancial cambio táctico, con una línea de tres junto a Zambrano e Izquierdoz.



Por el lado de River la situación está mucho más clara, ya que el entrenador Marcelo Gallardo no tiene lesionados y diagramó una formación que tendrá al menos tres variantes respecto al equipo que cayó ante Argentinos.



El experimentado Jonathan Maidana ingresará por Héctor Martínez, Fabrizio Angileri por Alex Vigo y el colombiano Rafael Santos Borré por Julián Alvarez.



La intención de Gallardo es recuperar firmeza defensiva con un referente como Maidana, quien regresó al club luego de dos años en México, y con el regreso de Angileri ganará juego externo que es uno de los fuertes de River, mientras que el goleador colombiano Borré es titular indiscutido y en la fecha pasada ingresó un rato desde el banco de suplentes.



En Boca, todo cambiará si no juega Cardona. Con el colombiano en la cancha para alimentar la velocidad de Villa, generar juego asociado con Tevez y Maroni, o lastimar con la pelota parada, el equipo tendrá un potencial, pero si no lo tiene el equipo se resentirá.



El historial entre los dos colosos del fútbol argentino favorece a Boca al cabo de 211 partidos, de los cuales se impuso en 77, perdió 69 y hubo 65 empates, incluido el último en enero pasado por la Copa Diego Maradona, también jugado en "La Bombonera", que finalizó 2 a 2 con goles de "Wanchope" Abila y Villa para los "Xeneizes" y de Borré y Federico Girotti para los "Millonarios".



- Probables Formaciones -



Boca Juniors:

uD83DuDCCB ¡Estos son los 11 iniciales para enfrentar a River!

River Plate:

Arbitro: Facundo Tello.



Cancha: Boca Juniors.



Hora de inicio: 18.



TV: Fox Sports.