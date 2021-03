San Martín sumó el quinto refuerzo

miércoles, 10 de marzo de 2021 17:10

Este jueves, San Martín sumó su quinto refuerzo. Se trata de Ivo Constantino, que viene de jugar en Belgrano de Córdoba, equipo al que había llegado promovido por Caruso Lombardi. El delantero, es oriundo de Lincoln, provincia de Buenos Aires, y en su historia gritó campeón dos veces en inferiores de AFA y salió goleador.

Constantino es delantero central, tiene 22 años y mide 1.93 metros de altura. La confirmación de su llegada fue dada por el club a través de las redes sociales oficiales, donde se ve el momento en el que firmó su vínculo con la institución. Él es el quinto refuerzo para el campeonato de Primera Nacional que hasta ahora se completa con Juan Cruz Villagra, Jorge Zules Caicedo, Ezequiel Denis y Martín Rivero.

San Martín recibirá este viernes a Atlético Rafaela desde las 18 con el arbitraje de Luis Lobo Medina.

Fútbol Profesional | Ivo Constantino, delantero central, de 22 años y 1.93m de altura, firmó su vínculo con la institución y es refuerzo para el campeonato de Primera Nacional.



El jugador que le dijo "no" a Boca

Constantino llegó a Belgrano después de que hiciera varias pruebas en diferentes equipos entre estos, River y Boca. Precisamente de este último club lo convocaron cuando ya se había sumado a Belgrano y prefirió no dar el salto.

En una entrevista con el sitio Golazo Argentino contó: “Fue una decisión familiar más que nada. En Boca hay muchos jugadores. Cuando fui a probarme en Boca éramos 100 chicos más o menos en la prueba final. Me dijeron que me iban a llamar y nunca me llamaron. El 21 de enero de 2017 entré a la pensión de Belgrano y justo me llaman de Boca y dijeron que me estaban esperando en Casa Amarilla. Les conté que ya estaba en la pensión de Belgrano y ya me había fichado acá. Me dijeron que lo hablarían con Belgrano, pero les dije que no. Ya lo había decidido con mi familia".