Tevez y el doloroso recuerdo de su padre: "me dijo que no era mi papá pero que me sentía su hijo"

domingo, 21 de febrero de 2021 19:14

Si sos fanático de Boca, probablemente viste la serie "Apache", que cuenta la infancia de Carlos Tevez. A su padre biológico, Alberto, lo mataron antes de que el jugador naciera y su tía biológica Adriana Martínez, y su marido, Segundo Tevez lo criaron como propio. Pese a conocer perfectamente su origen, Carlitos siempre los llamó papá y mamá e incluso adoptó el apellido de la familia.

Este domingo, este padre adoptivo al que el delantero tanto quiso, falleció. Hace algunas semanas, luego de que el jugador pidiera sumarse al equipo en San Juan el mismo día que se jugaba la final de la Copa Maradona, Tevez habló sobre cómo era su relación con Segundo.

"Mi papá se hizo cargo de mí sin tener nada que ver conmigo. Era novio de Adriana, que era la hermana de Fabiana, que era mi mamá. Y él vio la situación, y en todo momento se hizo cargo. Me vio muy chico, indefenso, sin guía. Se hizo cargo de algo que no tenía obligación. Mi vida fue así", contó a TyCSports.

Lo crió en el Fuerte Apache, con todos los valores que tenía a su disposición. "Yo era como un hijo propio suyo. Y siempre me vino con la verdad. Cuando tuve conciencia de saber qué había pasado con mi papá verdadero, fue él quien me agarró y me dijo 'no soy tu papá, pero sos como un hijo mío, a tu papá lo mataron antes de que vos nacieras'. Me contó la historia verdadera. Siempre lo llamé papá. Desde que tengo conciencia estuvo conmigo. Ese es Segundo, se puso la familia en el hombro y sacó a todos adelante".

"Cuando volvíamos tipo 7 de la tarde y veía a su hermano tirado, drogado, él me agarraba de la mano, me hacía verlo y me decía: 'Si no trabajás, si no estudiás, si no jugás al fútbol, ¿querés ser igual que él'. Era su hermano. Y él me daba ese ejemplo. Que con esfuerzo iba a conseguir cosas", sentenció Carlitos.