Buscan que San Juan sea sede de los playoffs de la Liga Nacional de Voley

martes, 2 de febrero de 2021 14:23

Este lunes, en el estadio Aldo Cantoni, se realizó una reunión entre el secretario de Deportes, Jorge Chica y un representante de cada uno de los tres clubes sanjuaninos que participan en la LVA, Liga de Voleibol de Argentina. Acompañando al Secretario, estuvo presente el director de Deporte Federado, Javier Páez y en representación de UPCN, Enrique Valle, por Obras estuvo presente Rodolfo “Yeyo” Sánchez, mientras que por UVT estuvo su presidente, Carlos Quinteros.

En dicha reunión se vieron las necesidades de los representantes sanjuaninos y se hizo un balance con respecto a la realización de la primera etapa de la fase regular de la Liga de Voleibol de Argentina, la primera burbuja de ida que se disputó hasta la semana pasada en Paraná, y donde UPCN finalizó en el primer lugar, Obras en el segundo y UVT en el quinto puesto.

El próximo destino de los equipos sanjuaninos será en Mar del Plata, ya que del 18 al 26 de febrero se disputará la segunda burbuja, fase final de la etapa regular en el estadio Once Unidos en Mar del Plata y que determinará el orden clasificatorio de los equipos para los Play Off.

Precisamente esta última instancia fue tema de conversación, ya que la intención es postular a San Juan para organizar la burbuja final de la LVA a realizarse en el mes de marzo y que cruzará a los equipos en instancia de Play Off, hasta definir un campeón 2020-2021. Si bien el estadio Aldo Cantoni no estaría disponible, ya que es utilizado por el Ministerio de Salud Pública para la vacunación del COVID-19, nuestra provincia cuenta con varios escenarios con la infraestructura necesaria para la definición de una Liga, lujo que podemos darnos los sanjuaninos y que en otras provincias o ciudades, encontrar un estadio acorde es mucho más complicado. Por ello, el estadio de la Ex Bodega La Superiora o el Sporting Club Estrella, pueden albergar la burbuja final que no contará con presencia de público, pero que será televisada para todo el país a través de TyC Sports.

La sede de la fase final, debe hacerlo el ente organizador de la LVA que es ACLAV, Asociación de Clubes de la Liga Argentina de Voleibol, hecho que seguramente se dará en el transcurso de este mes, tal vez sobre la finalización de la segunda etapa de vuelta en Mar del Plata a fin de mes, donde se confirmará, no solo la sede de la fase final, sino también el periodo de días de disputa y la modalidad de los cruces en instancias de Play Off, además de ya conocer a los equipos clasificados y los cruces definidos entre ellos.



Fuente: Gobierno