Trabajan en una tarjeta única deportiva para controlar el estado de salud y dar beneficios

jueves, 11 de febrero de 2021 08:51

Desde marzo, los deportistas sanjuaninos, sin diferenciar si son profesionales o amateur, deberán portar la tarjeta única deportiva. Se trata de un plástico (muy similar a la tarjeta de crédito en su apariencia) que estará establecida de manera obligatoria desde la Secretaría de Deportes y que tendrá, entre sus características, la cartilla sanitaria.

Así lo confirmó el subsecretario de Deporte, Leonardo Flores, quien explicó que la idea es poder conocer el estado de salud de la persona pero además tener los datos básicos de la persona y ofrecerle beneficios.

"Estamos trabajando en una tarjeta única deportiva donde estará la parte deportiva del jugador. Buscamos que todas las instituciones tengan esta tarjeta. Tendrá la parte deportiva del jugador y obligatoriamente tendrá cargada la aptitud médica para poder hacer deportes", explicó en radio Colón.

El funcionario lamentó que "por una cuestión económico por ahí los clubes no exigen la cartilla médica" y al no cumplirse eso, no se pueden detectar a tiempo la situación de salud de la persona para prevenir desenlaces como el de la nena de 12 años en Carpintería.

En la tarjeta se pedirá la cartilla médica básica para poder detectar los problemas generales al momento de ingresar a la institución. Además tendrá "muchos beneficios como posibilidad de cuenta bancaria, caja de ahorro, descuentos en locales comerciales".

"La idea salió del presidente de la Asociación Sanjuanina de Voley. De ahí surgió la idea y se le fueron agregando aristas. Hoy hay un consenso de lograr esta tarjeta para que sea efectiva", finalizó.