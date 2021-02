Gerónimo Zapata, "ejemplo de garra xeneize" conoció la Bombonera y lo llenaron de regalos

jueves, 11 de febrero de 2021 08:33

"Ejemplo de garra xeneize". Con esas palabras, el club Boca Juniors definió a Gerónimo Alberto Zapata Bacur. El corredor de motos sanjuanino de 23 años, conoció la Bombonera y fue recibido por los responsables de la entidad deportiva con múltiples regalos.

El deportista perdió un brazo en un accidente a fines del 2020 y volvió a correr en este 2021. Eso generó la admiración del club azul y oro que decidió reconocerlo también en su página oficial. “Soy hincha de chiquito”, contó feliz el sanjuanino al conocer la Bombonera.

Si hay una historia deportiva que refleja el espíritu xeneize, esa marca de garra y fe azul y oro, de lucha pese a todas las adversidades, de no darse nunca por vencido como manda la historia, pues esa historia sin dudas es la de Gerónimo Alberto Zapata Bacur. Este sanjuanino de 23 años, corredor de motocross, toda una vida de sueños por delante, tras un accidente de tránsito el 15 de noviembre de 2020 quedó en coma y perdió su brazo izquierdo. Pero, a menos de dos meses de esa tarde, con un corazón y una perseverancia a prueba de escépticos no sólo pudo volver a subirse a su moto para correr dos carreras en Córdoba sino que, de paso por Buenos Aires por temas de su tratamiento de recuperación, también pudo cumplir otro viejo anhelo como lo era conocer la Bombonera.

“Estar acá es un sueño hecho realidad que tenía de chiquito. Mis papás me hicieron de Boca desde la cuna y cada vez que teníamos la chance de ir a ver al equipo a San Juan o Mendoza, íbamos sin dudarlo. Pero conocer la Bombonera lo teníamos pendiente y es maravilloso. Le estoy muy agradecido a la gente de Boca que me recibió y me dio tan lindos regalos”, contó Gero, un ejemplo de resiliencia, que lejos de postergar sus metas ya está analizando el calendario de carreras de esta nueva temporada y viendo en cuáles le permitirán anotarse.

“Estoy entrenándome, saliendo adelante para cumplir mis objetivos en el deporte, y todos los días me levanto con ganas de entrenar y seguir trabajando”, agrega Wey mientras recorre el club junto al titular del departamento de Relaciones Públicas, Alejandro González, y muestra una de esas sonrisas inmensas que la Bombonera bien sabe dibujar en los hinchas de Boca.