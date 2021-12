Gimnasia y Estudiantes empataron 4-4 en un clásico platense histórico

domingo, 5 de diciembre de 2021 20:11

Gimnasia y Estudiantes empataron 4-4 en el clásico platense con más goles de la historia disputado en el Bosque, por la fecha 24 del torneo 2021 de la Liga Profesional. El "Lobo" lo ganaba por 4-2 con un triplete de Luis Miguel "Pulga" Rodríguez, la figura del partido, y otro tanto del uruguayo Brahian Alemán, pero el "pincha" lo empató con los goles de Gustavo Del Prete, Nicolás Pasquini, Fabián Noguera y Leandro Díaz.



En un clásico vibrante e inolvidable disputado en el Bosque platense pasó de todo: ocho goles, dos penales y la extensión de una racha histórica a favor de Estudiantes, que lleva 11 años sin perder ante Gimnasia y además clasificó a la próxima Copa Libertadores. El "pincha" de Ricardo Zielinski cumplió con el objetivo marcado en el inicio de la temporada y volverá a jugar el torneo que conquistó en cuatro oportunidades.



De la mano de un gran "Pulga" Rodríguez, el "lobo" se preparaba para vivir una fiesta en su casa ante más de 26 mil hinchas, pero Estudiantes remontó dos goles en contra y se llevó un punto valioso del Bosque. Gimnasia, sin embargo, pudo romper una sequía de ocho partidos y seis años sin goles en clásicos contra Estudiantes, pero no le alcanzó para volver a ganar.



El empate, además, no le permitió a Gimnasia asegurar el pasaje a la Copa Sudamericana y deberá resolverlo en la última fecha ante Patronato en Paraná. El partido no comenzó bien para el equipo de Néstor Gorosito, ya que a los 22 minutos Gustavo Del Prete puso en ventaja a la visita luego de un tiro de esquina desde la izquierda y un rebote que encontró en el área chica.



Cuando parecía que a Gimnasia le iba a costar reaccionar a la desventaja, a partir de los 24 minutos comenzó el momento del "Pulga" Rodríguez en el partido. Luego de una falta de Agustín Rogel al movedizo Johan Carbonero, el tucumano se hizo cargo del penal pero Andújar adivinó la intención del "Pulga" Rodríguez, que luego de una larga carrera definió suave a la izquierda del exarquero del seleccionado argentino.



La historia era un peso para el dueño de casa pero el "Pulga", el gran refuerzo para el segundo semestre del año, se hizo cargo de la situación y con un doblete dio vuelta el marcador. Primero, a los 30 minutos fusiló a Andújar luego de un centro de Nicolás Colazo desde la izquierda y después, a los 33, definió de manera magistral con la cara externa del botín derecho al palo derecho de Andújar.



El partido no daba respiro ya que a los 39 minutos Estudiantes igualó el encuentro con un golazo de Nicolás Pasquini que con la derecha -su pierna menos hábil- la colocó en el ángulo izquierdo de Rodrigo Rey. A dos minutos del entretiempo, el uruguayo Brahian Alemán volvió a poner en ventaja al equipo de "Pipo" con un bombazo desde lejos que descolocó a Andújar y puso a Gimnasia arriba por 3-2.



Después del descanso, los equipos no aflojaron en la intensidad, ya que antes del primer cuarto de hora, el árbitro Darío Herrera vio una falta de Noguera sobre Eric Ramírez y cobró un nuevo penal para el local. El "Pulga" volvió a hacerse cargo de la ejecución pero cambió la definición, ya que se decidió con remate fuerte al medio del arco para el 4-2 que parecía encaminar el ansiado triunfo de Gimnasia.



Pero el clásico todavía tenía más emociones y cinco minutos después Noguera, el mismo que había cometido el polémico penal, descontó y le dio vida a Estudiantes. A los 33 minutos y luego de una jugada por derecha, Leandro Díaz capturó un rebote largo de Rey después de un rebote de Manuel Castro y silenció a los incrédulos hinchas locales que ya festejaban el triunfo.



Gimnasia y Estudiantes protagonizaron un clásico para la historia que dejó más conforme al equipo de Ricardo Zielinski, que ya clasificó a la Copa Libertadores. Estudiantes sigue dominando el historial de ligas AFA en la era profesional con 59 victorias, 58 empates y 45 derrotas en 162 enfrentamientos, y no pierde un clásico desde la segunda fecha del torneo Clausura 2010.



Síntesis

Gimnasia: Rodrigo Rey; Francisco Gerometta, Leonardo Morales, Guillermo Fratta y Nicolás Colazo; Brahian Alemán, Emanuel Cecchini, Manuel Insaurralde y Johan Carbonero; Luis Rodríguez y Eric Ramírez. DT: Néstor Gorosito.



Estudiantes: Mariano Andújar; Leonardo Godoy, Agustín Rogel, Fabián Noguera y Matías Aguirregaray; Matías Pellegrini, Bautista Kociubinski, Fernando Zuqui y Nicolás Pasquini; Gustavo Del Prete y Leandro Díaz. DT: Ricardo Zielinski.



Goles en el primer tiempo: 22m. Gustavo Del Prete (E); 30m. y 33m. Luis Rodríguez (G); 39m. Nicolás Pasquini (E) y 43m. Brahian Aleman (G).



Goles en el segundo tiempo:, 14m. Rodríguez, de penal (G); 19m. Fabián Noguera (E) y 33m. Leandro Díaz (E).



Cambios en el segundo tiempo: 18m. Juan Sánchez Miño por Aguirregaray (E), Manuel Castro por Pellegrini (E) y Franco Zapiola por Kociubinski (E); 28m. Nery Leyes por Ramírez (G); 32m. Sebastián Cocimano por Alemán (G); 36m. Francisco Apaolaza por Del Prete (E) y David Ayala por Castro(E); 44m. Matías Miranda por Insaurralde (G) y Franco Torres por Carbonero (G).



Incidencia en el primer tiempo: 26m. Mariano Andújar (E) le atajó un penal a Rodríguez (G).



Amonestados: Carbonero, Ramírez y Leyes (G). Zuqui, Godoy, Díaz, Pellegrini y Castro (E).



Árbitro: Darío Herrera.



Estadio: Gimnasia y Esgrima La Plata.