River, con cuatro goles de Álvarez, barrió a Patronato y se afirma camino al título

domingo, 7 de noviembre de 2021 22:29

River Plate, con cuatro goles de Julián Álvarez, goleó 5-0 a Patronato, de Entre Ríos en el Monumental en el partido correspondiente a la fecha 20 de la Liga Profesional de Fútbol que lo afirma en su camino al título. La goleada empezó con Agustín Palavecino y Álvarez, máximo goleador del torneo con 15 tantos, aportó su cosecha en una noche de puro festejo en el Monumental. El partido no empezó bien para River. Al minuto, Felipe Peña Biafore dejó la cancha por una lesión que motivó su llanto. El juvenil fue reemplazado por el experimentado Jonatan Maidana.



River se recompuso rápido de ese golpe emocional con el gol de Palavecino. El ex Platense avanzó con la pelota frente a la línea de cinco de Patronato y sacó un remate seco, esquinado, que hizo estéril el esfuerzo del arquero Matías Ibáñez. A River se le allanó el camino, pero Patronato no salió. El plan del 5-4-1 se mantuvo inalterable a la espera de una contra o un error del local en la salida para aspirar a un empate.



El equipo de Marcelo Gallardo no le dio margen alguno. Manejó el desarrollo del partido con Palavecino como eje en la creación de juego y Enzo Pérez como cerebro. Enzo Fernández y Santiago Simón, citados por Lionel Scaloni en la doble fecha de Eliminatorias, cumplieron a la perfección su trabajo. Colaboraron en cada ataque y sumaron en defensa, especialmente Simón con sus proyecciones por la banda derecha.



El segundo gol de River se produjo por un error de Ibáñez cuando dio rebote en un remate de Enzo Fernández. Palavecino apareció en el camino y Álvarez corrigió para gritar gol de cara a la tribuna Centenario. El delantero cordobés de Calchín tenia más para dar. No dio por perdida una pelota, presionó a Ibáñez, quien completó una jornada negativa. Julián robó el balón y con un ángulo cerrado (como ante Sebastián Torrico en el 3-1 frente a San Lorenzo) definió con el toque justo.



Su tercera conquista significó un premio a su oportunismo cuando capturó de cabeza otro rebote. La cuarta anotación llegó en el segundo tiempo en otra muestra de su sed de gol y su implacable definición. Gallardo movió el banco para el ingreso de Jorge Carrascal. El colombiano tuvo la oportunidad de lucirse de a ratos y estuvo muy cerca del gol en dos ocasiones la noche que tuvo el festejo anticipado por el aniversario de la primera Copa Libertadores.



River resolvió el pleito rápido. Con mucho oficio y confianza en otro paso firme al título. Da la sensación que cuando se lo propone, no hay rival que lo detenga. Sólo le restan cinco fechas para un objetivo deseado por la gente y Marcelo Gallardo, el entrenador que recibió ovación tras ovación, en un nuevo pedido de continuidad a coro, algo que ven más factible luego de que Xavi Hernández se confirmara como nuevo entrenador de Barcelona, de España, para el que el "Muñeco" era el "Plan B".



Antes del partido, para que la fiesta anticipada fuera completa, se celebraron los 35 años del título Intercontinental de 1986 con la presencia de varios de aquellos protagonistas del único título mundial del club de Núñez. En la próxima fecha, River visitará Platense y Patronato recibirá a Lanús, por la vigesimoprimera jornada de la LPF.



Síntesis

River: Franco Armani; Robert Rojas, Felipe Peña, Héctor Martínez y Milton Casco; Santiago Simón, Enzo Pérez, Enzo Fernández y Agustín Palavecino; Benjamín Rollheiser y Julián Álvarez. DT: Marcelo Gallardo.



Patronato: Matías Ibáñez; Martín Garay, Rolando García Guerreño, Hugo Magallanes, Lucas Krupsky y Facundo Cobos; Gabriel Gudiño, Fabio Vázquez, Héctor Canteros y Matías Pardo; y Sebastián Sosa Sánchez. DT: Iván Delfino.



Goles en el primer tiempo: 12m. Palavecino (R); 28, 36 y 40m. Álvarez (R).



Gol en el segundo tiempo, 29m. Álvarez (R).



Cambio en el primer tiempo: 2m. Jonatan Maidana por Peña Biafore (R).



Cambios en el segundo tiempo: Al comenzar Jorge Carrascal por Rollheiser (R); Junior Arias por Canteros (P), Lautaro Geminiani por Gudiño (P), Franco Leys por Pardo (P); 17m. Braian Romero por Palavecino (R); 24m. Bruno Zuculini por Enzo Pérez (R); 34m. Nicolás Delgadillo por Cobos (P) y 39m. Nicolás Franco por Sosa (P).



Amonestado: Geminiani (P)



Árbitro: Mauro Vigliano



Estadio: Antonio V. Liberti (River).