Gianella Castán, la futbolista sanjuanina convocada a las prácticas de la Selección Sub 18

domingo, 28 de noviembre de 2021 10:14

El lunes pasado, escenas conmovedoras tuvieron lugar en la terminal de colectivos de San Juan. Es que un grupo de chicas se agolpó para despedir a una de sus compañeras que estaba a punto de vivir un sueño. Gianella Castan, jugadora del club Palermo, fue convocada para entrenar con la Selección Sub 18 de futsal.

La joven estuvo esta semana entrenando en el CENARD en Buenos Aires y este sábado volvió a la provincia para compartir detalles de su experiencia única. "Al fútbol lo juego desde que tengo conciencia. Desde chiquita, más o menos a los 4 años ya andaba atrás de una pelota, pero en un club recién pude empezar en el año 2017 porque no había muchos clubes femeninos. Arranqué jugando en el club Capitán Lazo, ahí tuve un montón de trayectoria, aprendí muchísimo y estoy agradecida por todo lo que me brindaron. Esos fueron mis comienzos como jugadora de la liga de San Juan", contó la adolescente a Diario La Provincia SJ.

Actualmente, forma parte del plantel de Las Cobras. "Palermo es un excelente club, que desde el primer momento me recibieron de la mejor manera. En él crecí muchísimo, tanto como jugadora como persona. Estoy agradecida con Monica Vela, con Susy Poblete que son las cabeceras del club, agradecida por todo lo que me brindaron y brindan, agradecida con todas mis compañeras también, por el apoyo incondicional en todo momento, más que un equipo, más que un club, todas ellas para mí son una familia, sin dudas", contó emocionada.

El sueño de la convocatoria

La joven asegura que le gustan todos los deportes que impliquen una pelota similar a la de fútbol. "Esta vez me convocaron para la Selección Argentina de Futsal, pero también practico lo que es fútbol 11, que también me encanta y amo jugarlo. ¡Mientras sea con una pelota para adelante nomás!", agregó Giane.

"Esta oportunidad surgió gracias a la recomendación hacia el DT de la Selección, por parte de una chica de acá de San Juan de la cual estoy muy agradecida. Fue una experiencia hermosa, aprendí muchísimo en nada de tiempo, disfruté de cada momento sin dudarlo. Estuve en una semana de prueba ahí en Buenos Aires con otras chicas del interior, fue una semana de puro aprendizaje. Me vine feliz, convencida de que di todo de mí y demostré lo que soy como jugadora", confesó.

Si bien define a la experiencia como un sueño, tiene los pies plantados sobre la tierra. "Son oportunidades que no todas las jugadoras tienen, por eso valoré y disfruté de todo. Si de algo estoy segura es de que todo en algún momento llega, es cuestión de esfuerzo, disciplina y perseverancia. Si uno se propone algo y lo trabaja día a día va llegar a cumplirlo".

Sin embargo, esta no fue la primera vez que se codea con las mejores del país. "En el año 2019 tuve una convocatoria pero para la Selección Argentina Sub 15 y Sub 17 de fútbol 11, de la cual también disfruté y aprendí muchísimo. Son experiencias que se suman a la trayectoria de uno y te ayudan a crecer un montón".

Finalmente, la jugadora analizó cuáles serán sus siguientes pasos. "Espero que todo esto que me está pasando sea para que se me abran puertas, para seguir creciendo, para poder llegar lejos. Creo que ese es el sueño de toda jugadora. Ahora a seguir trabajando acá en mi club, seguir dejando todo en cada partido y seguir luchando por cumplir cada uno de mis sueños", sentenció.