Marcelo Gallardo pidió paciencia para definir su futuro en River

sábado, 20 de noviembre de 2021 11:24

El entrenador de River, Marcelo Gallardo, eludió la respuesta sobre su continuidad luego de diciembre al asegurar que está "enfocado" junto a su plantel en la definición de la Liga Profesional, que lo tiene como líder y gran candidato al título.

Es que este logro sería el primero en el certamen anual del fútbol argentino, para cerrar su exitoso ciclo que incluyó dos Copas Libertadores como máximo exponente. "Entiendo la ansiedad de ustedes, pero nosotros estamos enfocados en la liga, todo lo que venga después y que se imaginan es para otro momento", soltó Gallardo, en conferencia de prensa, al hablar sobre la finalización de su contrato, en diciembre.

Con siete puntos de ventaja sobre Talleres de Córdoba, el "Millonario" tiene una posibilidad como nunca antes de llenar los casilleros de Gallardo, que por distintos motivos nunca en su gestión había podido pelear como lo hizo ahora por el título local.

"Dejamos de jugar doble competencia este año, no nos había pasado en siete años y nos quedamos afuera de la Copa y eso nos permitió enfocarnos en el torneo local", argumentó el "Muñeco". Y completó: "Tener esas semanas largas de trabajo y tiempo para acompañar al jugador fue bueno porque a veces la triple y doble competencia es una vorágine no te permite tener un momento para ver evoluciones, ahora la tuvimos esa chance y el equipo la aprovechó".

Incluso, pese a que ha sabido dominar a la mayoría de sus rivales, Gallardo consideró que su equipo "no llegó a su techo", porque "siempre hay posibilidad de seguir evolucionando". "Siempre, sobre todo cuando ves que dentro del plantel hay jugadores muy jóvenes con mucho por delante. Somos un conjunto de personas que, desde hace muchos años, vamos todos para el mismo lado y con un mismo objetivo. Nos comportarnos como lo que somos, un gran equipo de trabajo", agregó.

De cara a la visita a Platense, Gallardo evitó confirmar el equipo, pero adelantó que Benjamín Rollheiser no será tenido en cuenta porque no está recuperado, por lo que evalúa colocar "un volante o un delantero más". "No quiero decir hoy el equipo porque quizá lo tenga, pero por ahí mañana cambio de idea y pruebo otra cosa y van a decir que

mentí. Por eso me gusta esperar hasta tener todos los entrenamientos", sostuvo.