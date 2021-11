El "Maestro" Tabárez ya no es más el DT de la Selección uruguaya

sábado, 20 de noviembre de 2021 00:31

El histórico entrenador Oscar Washington Tabárez dejó de ser el entrenador de la Selección uruguaya luego de 15 años, luego que la Asociación Uruguaya de

Fútbol (AUF) decidió despedirlo.

Es que la "celeste" se encuentra en una comprometida situación en la Eliminatoria sudamericana para el Mundial de Qatar 2022, dado que por el momento no está clasificada a la cita ecuménica, a falta de cuatro fechas de la competición.

Tabárez, quien hasta ahora era el DT con mayor tiempo en su cargo, sufrió la destitución luego de la triple fecha de eliminatorias, donde Uruguay perdió con Argentina, Brasil y Bolivia, y solo había igualado sin goles con Colombia.

Ahora la selección "charrúa" marcha en la séptima colocación de la clasificación y no está ingresando al mundial qatarí, cuando restan cuatro fechas para terminar la eliminatoria, aunque a solo un punto de Colombia y Perú, cuarto y quinto, respectivamente.

"No voy a poner el cargo a disposición. No considero irme tirando la toalla. Este es el peor momento, no se ve la reacción. Yo creo en estos jugadores, no vaticino nada. Hay que mirar para adelante y tratar de salir de este mal momento", dijo Tabárez luego de la goleada sufrida en la altura de La Paz ante Bolivia 3-0.

Sin embargo, los dirigentes de la AUF definieron el futuro de la Selección y en él no está el "maestro" Tabárez. "Esta decisión no implica desconocer la importante contribución de Tabárez al fútbol uruguayo. Saludamos y reconocemos los logros deportivos obtenidos en estos 15 años, que colocaron nuevamente a Uruguay en los primeros lugares del fútbol mundial", indicó el comunicado dado a conocer por la Asociación uruguaya.

Al frente de la Selección "celeste", Tabárez dirigió 224 partidos con 106 victorias, 58 empates, 60 derrotas, 353 goles a favor y 232 en contra. En ese período Uruguay logró la Copa América 2011 y además consiguió ser tercero en el Mundial de Sudáfrica 2010. Ahora el reemplazante de Tabárez tendrá dos meses para poder trabajar, ya que Uruguay volverá a jugar a fin de enero, cuando reciba a Paraguay.