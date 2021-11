Atajó la pelota que pateó la Selección a la hinchada: "estoy feliz"

martes, 16 de noviembre de 2021 21:11

Danilo De Benedectis llegó a San Juan con la misma motivación que lo hicieron miles de hinchas de distintos puntos del país: ver a la Selección Argentina ante Brasil por las Eliminatorias Qatar 2022.

Ya había visto hace un par de años, en su provincia natal, Mendoza, al albiceleste jugar ante Uruguay. Sin embargo ahora tenia otro sabor, el que le da saber que el equipo es Campeón de América. Con ese sentimiento se llevó del estadio "el mejor souvenir": una de las pelotas que pateó la Selección a las tribunas.

Danilo se ubicó en la tribuna este con su amigo y cuando la vio venir, no dudo en atajarla no solo con las manos sino con todo el cuerpo.

"Me tiré, vi gente pero logré embolsar la como el Dibu y me quedó para mi. De la emoción no logré ver quien la tiró pero es como que fue Messi", expresó a Diario La Provincia SJ.

El joven es hincha de Godoy Cruz y su padre es dirigente de ese club. A través de él pudo conseguir una entrada y no dudó en venir. "Este lunes rendí la última materia de arquitectura y mi viejo me dio la entrada después. Me lo merezco", finalizó.