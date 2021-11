Scaloni sobre Argentina- Brasil: "Messi está confirmado para jugar y agradecemos lo de San Juan"

lunes, 15 de noviembre de 2021 11:49

Lionel Scaloni confirmó este mediodía la presencia de Lionel Messi, quien jugó 15 minutos ante Uruguay, de cara al clásico entre la Selección Argentina y Brasil en San Juan. El entrenador del seleccionado tomó contacto con los periodistas en el gimnasio de futsal del predio de Ezeiza, aunque no confirmó el once inicial.

Y es que todavía resta la última práctica, prevista para la tarde. El viaje a San Juan, en tanto, se llevará a cabo a partir de las 19 hs.

Las otras dudas que todavía debe despejar Scaloni están en el lateral derecho -Molina o Montiel- y el mediocampo -Guido Rodríguez o Leandro Paredes-.

"Enormemente agradecido por lo de San Juan, que tomen los recaudos y que puedan disfrutar el partido. Nos llena de orgullo que todos quieran ver el partido. Ojalá pudieran ir muchos más hinchas, pero es lo que hay. Más adelante veremos si otra parte del país tiene la posibilidad. Estamos contentos de jugar en todos lados", dijo el DT.

Sobre las chances de la Selección Argentina de jugar contra equipos europeos, expresó: "No me gusta hablar de algo que todavía no está conseguido. La gran mayoría de las convocatorias es siempre con los mismos y vamos metiendo jugadores que creemos que pueden estar. Ahora se sumaron unos chicos que pueden aportar cosas. La clasificación todavía no está y no corresponde. No hay posibilidad hoy de jugar contra equipos europeos, es inútil pedir si no se va a poder hacer. Si se consigue la clasificación sería interesante poder jugar, pero tampoco es importantísimo. Lo mejor es tener en claro lo que uno quiere y saber que la mayoría de los jugadores compiten con ellos domingo tras domingo".

Acerca del juego de Brasil, según Lionel Scaloni es "de gran dificultad, brasil lidera las eliminatorias y ya está clasificada. La final tiene otros condimentos, ellos tienen las cosas muy claras. es el equipo más vertical de los últimos tiempo de Brasil, no elaboran tanto. Recuperan la pelota rápido ante una pérdida o mala salida, no perdonan. Tenemos que tomar nuestros recaudos y saber dónde les podemos hacer daño. El marco es con una buena cancha y un estadio casi lleno. El último no se pudo ver, esperemos que este se pueda disfrutar".

Además, Lionel Scaloni confirmó la presencia de Lionel Messi en la Selección Argentina para recibir a Brasil: "Ya el otro día estaba bien a nivel físico y decidimos al final que lo mejor era que juegue unos minutos para que vaya agarrando buenas sensaciones. Para mañana está confirmado que va a jugar. Esperemos que se encuentre bien".

Sobre Paredes, señaló "entrenó con normalidad en su tercer entrenamiento, en principio está bien. Tenemos que evaluar si incluido en la convocatoria final, todavía resta un entrenamiento. Es una decisión que será hasta último momento. Viene con muchos días de bajas, pero lo más importante es que esté bien de su dolencia. La lesión está curada, en teoría está bien, pero decidiremos mañana".