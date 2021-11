Venta de entradas Argentina- Brasil: ya hay acampe y esperan más de 30.000 personas

domingo, 14 de noviembre de 2021 14:30

Una pasión inexplicable. Así ya se vive la previa del partido de Eliminatorias entre Argentina y Brasil en San Juan en la que muchos fanáticos dan todo por conseguir una entrada. Por ello, más allá de las recomendaciones de la Policía de no instalarse en la zona, cada vez llegan más vehículos para esperar que el lunes se vendan las entradas en el autódromo El Villicum, en Albardón.

"Desde este sábado por la noche ya hay vehículos en la zona y se activó parte del operativo para evitar que se instalen a las puertas del autódromo. Lo cierto es que hoy estamos fuertemente abocados a las elecciones en la primera parte del día y desde la tarde noche se activaría el dispositivo por la venta de entradas. Pero todo indica que deberemos actuar con antelación porque están llegando cada vez más vehículos", destacó el subsecretario de Seguridad, Abel Hernández a Diario La Provincia SJ.

Marcó que las largas filas, que desafían al Sol sanjuanino, están "a dos kilómetros del autódromo y con un vallado especial iremos ordenando a la gente. No sólo son sanjuaninos sino turistas que ya empezaron a llegar y están ansiosos por conseguir su entrada. Estimamos que van a ir hasta el lugar al meno 30.000 personas".

Para el funcionario, "lo que más nos preocupa es que no haya incidentes porque cuando se ordene para la espera, no faltarán quienes quieran tomar ventajas. Es importante que tengamos todas las situaciones contempladas. También, el hecho que se guarden las normas sanitarias y no haya consumo de alcohol en la espera".

Oficialmente, la venta de entradas iniciará a las 9 hs. de este lunes y se expenderán dos por persona como máximo.