Werner ganó y se afianzó como líder en el Turismo Carretera

domingo, 31 de octubre de 2021 16:24

El entrerriano Mariano Werner, con Ford, repitió hoy la victoria en el Turismo Carretera, esta vez en el autódromo rionegrino de Viedma, para afianzarse como líder de la Copa de Oro rumbo al título de la temporada 2021. Por la decimotercera fecha, tercera del mini torneo por la definición, el paranaense cerró un fin de semana ideal, en el que ya había ganado la clasificación el sábado y también una de las tres series del domingo por la mañana.

Fue la decimonovena victoria en la máxima categoría del automovilismo para Werner, que fue escoltado por el tandilense Leonel Pernía (Torino) y el uruguayo Mauricio Lambiris. "Hoy corrimos a muerte, no me guardé nada. Leo (Pernía) me presionó bien al principio, después perdió distancia conmigo y eso no lo desaproveché. Siempre uno piensa en los kilos y los puntos, pero esto es Turismo Carretera. Es tan difícil ganar que cuando uno tiene la posibilidad no quiere desaprovecharlo", analizó Werner, en declaraciones a la transmisión oficial.

Agustín Canapino (Chevrolet) no tuvo un buen arranque de carrera y terminó en la quinta colocación (detrás de Josito Di Palma), para quedar como escolta de Werner en la Copa de Oro: 120 puntos contra 105,5. Por último, Facundo Ardusso, quien llegó a esta tercera fecha de la Copa de Oro como líder, cruzó la meta en la octava colocación y quedó tercero, con 104 puntos.

La próxima fecha de TC, penúltima del torneo, se disputará el 13 de noviembre en el autódromo Provincia de La Pampa, en la ciudad de Toay.