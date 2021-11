River empató con Estudiantes en La Plata y sigue en la cumbre de la Liga

domingo, 31 de octubre de 2021 22:29

Ríver Plate no pudo hilvanar su novena victoria consecutiva y empató en La Plata 1 a 1 con Estudiantes, con goles de Robert Rojas en el final de la primera parte y Leandro Díaz, que igualó para el local en el inicio del segundo tiempo.



Los de Marcelo Gallardo llegaron a 43 puntos, con 13 fechas sin derrotas, y le saca 7 puntos de ventaja a su escolta Talleres. Estudiantes no pudo volver a la senda del triunfo, lleva 7 fechas sin ganar, con 5 empates, pero hizo un buen partido ante el puntero y se ganó el aplauso de su gente.



Franco Armani fue la figura de la cancha, junto a Agustín Rogel en Estudiantes. También hubo rendimientos para destacar como los de Julián Álvarez y el goleador Díaz. Un intenso primer tiempo jugaron Estudiantes y River en el estadio UNO. El "Pincha" dispuso a la hora del control de una línea de 5 en defensa, con 4 por delante y arriba con Gustavo Del Prete volcado a la izquierda y Leandro Diaz el único punta.



Así complicó a River en el primer cuarto de hora con intensidad y sin dejarle espacios al líder del campeonato. De entrada Zuqui recuperó una pelota cerca del área, probó pero Armani respondió con seguridad. A los 8 minutos el local construyó una buena jugada con Del Prete por izquierda, apareció Godoy de frente al arco y Armani evitó el gol. En el rebote Castro no pudo convertir.



A partir del cuarto de hora los de Gallardo comenzaron a tener más la pelota sin lograr profundidad y exigió más con remates desde afuera de Palavecino y de Enzo Fernández que Andújar controló sin mayores inconvenientes.



La más clara de River la tuvo Álvarez cerca de los 18 minutos cuando logró burlar la línea defensiva y su tiro cruzado salió desviado, ya que Rollheiser no llegó por el segundo palo. Estudiantes volvió a tener dos chances. En una contra a los 38 minutos de Del Prete, pero Armani estuvo atento y anticipó ante la llegada de Díaz.



Y a los 44 minutos una pelota parada de Zuqui la bajó Noguera, pero nadie la pudo empujar en el segundo palo. En el descuento River encontró un premio exagerado por lo realizado en la primera mitad, cuando el empate era lo más justo. Hubo un córner de Palavecino desde la izquierda y apareció Rojas en el corazón del área chica para de cabeza poner el 1 a 0.



En el complemento, Gallardo puso a Braian Romero y Estudiantes fue en busca de la igualdad. Le pifió Enzo Pérez en la salida, Del Prete habilitó a Díaz, que aguantó la marca y mano a mano con un remate bajo venció a Armani para el 1 a 1.



Los de Ricardo Zielinski no se conformaron y fueron por más. A los 10 minutos Díaz otra vez probó a Armani, que respondió bien. Cuatro minutos después llegó un centro de Aguirregaray, ganó Rogel en lo alto y el capitán de River se lució sobre el palo izquierdo. A los 18 minutos Álvarez construyó una gran jugada por la derecha, llegó al fondo y Braian Romero desperdició una situación inmejorable. Y a los 24 Álvarez tuvo su chance, pero de zurda remató afuera.



A los 28 minutos Ayala habilitó a Díaz, pero esta vez no fue eficaz en el mano a mano que ganó Armani. River también tuvo la suya en otra jugada de Álvarez. A los 30 minutos llegaron muchos cambios de los dos. El partido siguió con mucho vértigo y Armani volvió a convertirse en una figura clave en un remate que le sacó al juvenil Zapiola.



Y la última la tuvo el local. Ya en el descuento, en un córner pasado la tomó de zurda Zapiola y su remate se fue apenas desviado. Allí se fue la última chance de Estudiantes de volver al triunfo y River se fue relativamente conforme con la punta bajo el brazo.





Síntesis



Estudiantes: Mariano Andújar; Leonardo Godoy, Agustín Rogel, Fernando Tobio, Fabián Noguera y Matías Aguirregaray; David Ayala, Manuel Castro y Fernando Zuqui; Gustavo Del Prete y Leandro Díaz. DT: Ricardo Zielinski.



River Plate: Franco Armani; Robert Rojas, Felipe Peña, Héctor Martínez y Milton Casco; Santiago Simón, Enzo Pérez, Enzo Fernandez y Agustín Palavecino; Benjamín Rollheiser y Julián Álvarez. DT: Marcelo Gallardo.



Gol en el primer tiempo: 45m. Robert Rojas (R).



Gol en el segundo tiempo: 6m. Leandro Díaz (E).



Cambios en el segundo tiempo: Al inicio Braian Romero por Rollheiser (R), 21 minutos, Matías Pellegrini por Castro (E), 30 minutos Fabricio Angileri por Rojas (R), Bruno Zuculini por Simón (R), Franco Zapiola por Del Prete (E), Bautista Kociubinski por Ayala (E) y Francisco Apaolaza por Díaz (E) y 39 minutos Jorge Carrascal por Palavecino (R).



Amonestados: Enzo Fernández (R). Matias Pellegrini y Fernando Tobio (E).



Árbitro: Néstor Pitana.



Estadio Jorge Luis Hirschi (Estudiantes de La Plata)