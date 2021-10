El World Superbike deslumbró en San Juan

domingo, 17 de octubre de 2021 17:32

Entretenido domingo de World Superbike en el San Juan Villicum, con tres carreras que dejaron varios condimentos para una penúltima fecha del Mundial de WSBK en San Juan. Por un lado la victoria de Toprak Razgatlioglu (Yamaha) en la superpole de la mañana y la revancha para Scott Redding (Ducati) en la carrera 2 mientras que en la World SuperSport no solo Jules Cluzel ganó todo en San Juan, sino que está categoría escribe su nombre en la historia de nuestro circuito al ser la primera que define un campeón del motociclismo internacional en San Juan

La primera emoción de la mañana fue la Superpole de la World SBK, que comenzó nuevamente con Toprak Razgatlioglu tomando la delantera, en carrera corta a 10 vueltas. La emoción pasó sobre el final, ya que Scott Redding (Ducati), escolta del puntero y líder del campeonato, logró recortar la diferencia hasta colocarse a la rueda del puntero del campeonato. El turco pudo sobrellevar un intento de sobrepaso del británico, y llegar a la bandera a cuadros casi a la par, aunque con la suficiente diferencia a favor de Razgatlioglu, que sigue estirando diferencias en el campeonato sobre Jonathan Rea que finalizó 3º.

Sin embargo esta diferencia en el campeonato no duró demasiado ya que la final trajo sorpresas y el campeón vigente, Jonathan Rea (Kawasaki) pudo cumplir con el objetivo de terminar por delante del puntero del campeonato, el turco Toprak Razgatlioglu.

La carrera final tuvo muchas emociones y una lucha muy interesante por la punta. De entrada Razgatlioglu se fue adelante, pero a diferencia de ayer, no pudo escaparse rápidamente, muy por el contrario los tuvo pegados a Scott Redding y Jonathan Rea, quienes finalmente terminaron por relegarlo al tercer puesto.

Luego de la caída del sábado Readding pudo buscar el liderazgo en la vuelta 9 de un total de 21 y desde ahí el británico de Ducati se escapó del tanden formado por Razgatlioglu-Rea, dejándolos que definieran entre ellos la posibilidad de descontar o no por el campeonato. Rea aprovechó una merma en el rendimiento de la Yamaha del turco y buscando superarlo en los mixtos, lo logra en la vuelta 15, captando el 2º puesto en la curva 1 y dejando al turco en el 3º puesto.

Finalmente la bandera a cuadros vio ganador a Scott Redding escoltado por Jonathan Rea y el tercer lugar para Toprak Razgatlioglu quienes recibieron la copa en el podio de manos de Orlando Terranova organizador nacional y el ganador fue entregado por el Secretario Jorge Chica. El argentino Leandro “Tati” Mercado finalizó 15º mientras que Luciano Ribodino fue 19º y Marcos Solorza finalizó 20º.

Ahora la definición del campeonato se traslada a la última fecha a disputarse en Indonesia de 19 al 21 de noviembre destacando que la categoría llegó a San Juan abandonando Europa por primera vez desde la pandemia. Razgatlioglu llega con 30 puntos de ventaja, ya que acumula 531 contra los 501 de Rea, mientras que el ganador del domingo Scott Redding es 3º en el campeonato con 465 pero sin chances de ser campeón. "Dí el máximo hoy nuevamente porque tuve un inconveniente en el neumático trasero al comienzo de la carrera y en las últimas 3 vueltas volví a intentar avanzar, pero luego pensé que la tercera posición era buena para esta carrera. Estoy contento, es un nuevo podio, no me caí y estos también son muy buenos puntos para el campeonato. Estoy un poco ansioso por la próxima carrera porque no conozco el circuito de Indonesia, es nuevo para mí. Veremos" comentó Razgatlioglu en Conferencia de Prensa.

Dominique Aegerter inscribe su nombre en el San Juan Villicum

En la carrera 2 del World SuperSport se da un hecho histórico para el circuito de los sanjuaninos. Por primera vez se corona en nuestra provincia un campeón internacional en motociclismo ya que en las ediciones del 2018 y 2019 esto no ocurrió. Con el tercer puesto del suizo Dominique Aegerter, reunió los puntos para coronarse campeón por anticipado ya que el único que podía amargarle la fiesta en nuestra provincia, el sudafricano Steven Odendaal, no lo pudo hacer al caerse en la vuelta 14 y abandonar la competencia.

El ganador nuevamente, como en las dos carreras del 2018 y 2019, fue el francés Jules Cluzel (Yamaha) que tiene una eficacia del 100 % en San Juan. Al galo del team GMT94 Yamaha, lo escoltaron el turco Can Alexander Oncu del Kawasaki Puccetti Racing y en tercer lugar el campeón suizo del Ten Kate Racing Yamaha.

Dominique Aegerter festejó con la bandera suiza en su espalda paseándose por el circuito tal cual la capa de un superhéroe y aplaudido de pie por todas las tribunas extendiendo el festejo en el podio. “Creo que hicimos un gran trabajo, con un equipo fantástico, buenos resultados muchas carreras ganadas y ganamos el campeonato mundial. Estoy contento de estar aquí en San Juan. Espero poder festejar esta noche con algunos fans. Sentimos el apoyo de los fans, gracias a todos. A cinco vueltas de terminar leí en el tablero que Odendaal estaba fuera, pero simplemente me concentré en mi trabajo, quería llegar al podio, ese era mi objetivo y lo logré. No es fácil de luchar por el campeonato” comentó el flamante campeón mundial de WorldSSP.