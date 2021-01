Uñac, tras la final de la Copa Maradona: "seguramente San Juan tendrá nuevos desafíos"

lunes, 18 de enero de 2021 10:39

El gobernador Sergio Uñac se refirió esta mañana a lo que representó para la provincia ser sede de la final de la Copa Maradona, que consagró a Boca como campeón.

Esta mañana, al llegar a una inauguración en Zonda, el primer mandatario destacó que "estamos conversando con el presidente de AFA, "Chiqui" Tapia para asumir nuevos desafíos. Seguro tendremos desafíos deportivos de alto nivel en San Juan pero quiero ser prudente. Quedó en evidencia que la final de la Copa realmente es un orgullo para la provincia y nos posiciona a nivel nacional".e

Antes, este domingo, el mandatario había expresado que “es un gran compromiso para esta provincia, que apuesta tanto por el deporte, que no solamente lo pensó si no que ejecutó mucho contacto con los deportistas, sociales y de alto rendimiento, mucho contacto con los dirigentes deportivos. Sin ellos evidentemente no hay deporte, pero además apostamos mucho por la infraestructura deportiva de todas las disciplinas y traer eventos. Y en ese marco, que el presidente de la AFA y el presidente de la Liga Profesional nos hayan permitido que San Juan sea sede de este mítico torneo Diego Armando Maradona en su final, acá en la provincia de San Juan, es responsabilidad, orgullo y satisfacción. Desde San Juan estamos haciendo que el deporte siga latiendo para toda Argentina”.

Uñac se refirió al atípico escenario en el que se disputa la copa, ya que en cumplimiento a los protocolos sanitarios la misa se desarrolla sin público: “La verdad que cuesta ver esta estructura donde entran 30 mil espectadores sin los aficionados que le dan un color un color muy particular al fútbol argentino. Esperemos que este año vaya cediendo todo esto con la llegada de la vacuna y que podamos volver a una nueva normalidad; me parece que no será la anterior pero sí será una normalidad que nos permita pensar que el deporte va a tener eso que es tan fuerte que son sus espectadores”.