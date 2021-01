Emmanuel Mas enojado con el arbitraje: "que la próxima me avisen cómo es el reglamento"

lunes, 18 de enero de 2021 00:49

Este domingo, Boca se jugó todo ante Banfield para cambiar la imagen que dejó en Brasil y llevarse la copa en honor a Maradona. Pocos minutos antes del final del partido, el sanjuanino Emmanuel Mas se fue expulsado tras recibir su segunda amarilla.

Con el partido ganado, el defensor todavía seguía enojado y ante la pregunta de la prensa aseguró: "¡Cómo no te va a enojar si te condiciona!". "Si pego bueno, no digo nada, me voy tranquilo. Pero si me hechan sin pegar, que la próxima me avisen cómo es el reglamento", agregó en vivo mientras era saludado por el cuerpo técnico.

Mirá el video: