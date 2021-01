Carlos Tevez: "Voy a jugar la próxima Libertadores"

lunes, 18 de enero de 2021 01:27

El referente de Boca Carlos Tevez dijo anoche que a pesar de la derrota en Brasil y eliminación ante el Santos, "el equipo está de pie otra vez".



"Lo del otro día nos dolió mucho pero estamos de pie otra vez. Con Santos no faltó rebeldía para correr, sino que falto rebeldía para jugar. Pero rebeldía tenés que tener para agarrar la pelota y jugar. Ahí fue la falla más grande que tuvimos", dijo después de haber vencido a Banfield por penales y obtener en San Juan la Copa Diego Maradona.



"El fallo del otro día nos dolió, nos golpeó muy fuerte a nosotros. Debemos reconocer que nos equivocamos, porque tanto para Miguel Russo como para nosotros, porque no pudimos sacarle la rebeldía a nuestros compañeros"



Luego hablo del significado de obtener la Copa que lleva el nombre del ídolo fallecido en noviembre del año pasado. "Es importante ganar el primer torneo que lleva el nombre de Diego tras su fallecimiento y es importante para Boca, porque cuando la mayoría de los planteles están de vacaciones, nosotros estamos jugando, así que no todo es malo".



Por último se refirió a su padre que esta atravesando un momento muy delicado de salud. "Es mi título 29 y lamentablemente mi viejo no tiene posibilidades de verme, así que es un momento muy difícil para mi. Tengo que hacer de padre y explicarles a mis hijas lo de su abuelo, y es algo muy difícil para todos", cerró.



Carlos Tevez de 36 años logro esta noche su undécima estrella con Boca y es el segundo jugador argentino con más títulos de la historia después de Lionel Messi que tiene 36.



Carlos Tevez tiene 29 títulos y es el futbolista argentino más ganador después de Lionel Messi que suma 36.



El "Apache", que este domingo estuvo en el banco debido a que su padre esta mal de salud y arribó recién al mediodía a San Juan, a punto de cumplir 37 años, lleva 11 títulos con la azul y oro distribuidos en 3 copas internacionales, 4 torneos de Liga y cuatro copas locales.



A ellos hay que agregarles 6 con el Manchester United, 4 con la Juventus, 3 con la selección argentina, 3 con el Manchester City, uno con el Corinthians brasileño y otro con el Shanghai Shenhua, de China.



Es de recordar que el delantero tiene contrato con Boca hasta el 30 de junio de 2021, pero con una cláusula de poder rescindir al término de esta temporada, por lo que en los próximos días se conocerá qué decisión tomará sobre su futuro.