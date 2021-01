Uñac: “Desde San Juan estamos haciendo que el deporte siga latiendo para toda la Argentina”

domingo, 17 de enero de 2021 23:01

El gobernador de San Juan, Sergio Uñac, asistió este domingo por la noche al Estadio San Juan del Bicentenario, donde se disputa la definición de la Copa Diego Armando Maradona en su Zona Campeonato, entre Boca y Banfield.

Uñac estuvo acompañado por el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio “Chiqui” Tapia; el presidente de la Liga Profesional de Fútbol, Marcelo Tinelli; el intendente de Pocito, Armando Sánchez; el ministro de Obras y Servicios Públicos, Julio Ortiz Andino; el secretario de Deportes, Jorge Chica; el secretario de Seguridad, Carlos Munisaga; el subsecretario de la Unidad Gobernación, Luis Rueda y el jefe de la Policía de San Juan, Luis Martínez.

También estuvieron presentes en el estadio los presidentes de los todos los clubes participantes de la competencia, destacándose los titulares de los clubes que disputan la final, Jorge Amor Ameal (Boca) y Lucia Barbuto (Banfield).

El mandatario destacó lo que significa para la provincia albergar la definición de la máxima categoría del fútbol nacional: “Es un gran compromiso para esta provincia, que apuesta tanto por el deporte, que no solamente lo pensó si no que ejecutó mucho contacto con los deportistas, sociales y de alto rendimiento, mucho contacto con los dirigentes deportivos. Sin ellos evidentemente no hay deporte, pero además apostamos mucho por la infraestructura deportiva de todas las disciplinas y traer eventos. Y en ese marco, que el presidente de la AFA y el presidente de la Liga Profesional nos hayan permitido que San Juan sea sede de este mítico torneo Diego Armando Maradona en su final, acá en la provincia de San Juan, es responsabilidad, orgullo y satisfacción. Desde San Juan estamos haciendo que el deporte siga latiendo para toda Argentina”.

Uñac se refirió al atípico escenario en el que se disputa la copa, ya que en cumplimiento a los protocolos sanitarios la misa se desarrolla sin público: “La verdad que cuesta ver esta estructura donde entran 30 mil espectadores sin los aficionados que le dan un color un color muy particular al fútbol argentino. Esperemos que este año vaya cediendo todo esto con la llegada de la vacuna y que podamos volver a una nueva normalidad; me parece que no será la anterior pero sí será una normalidad que nos permita pensar que el deporte va a tener eso que es tan fuerte que son sus espectadores”.

Seguidamente, el gobernador puso de relieve la importancia del deporte como articulador social: “Cada uno de estos eventos que hacemos en la provincia de San Juan permiten que el día lunes, algún chico más, de cualquier departamento de la provincia, esté practicando deportes en alguno de los clubes, en un potrero, o donde sea, pero me parece que esa es la gran herramienta de cambio social, el Estado promocionando la educación y el deporte".

Fuente: SiSanJuan.