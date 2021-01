San Martín arranca los playoff por el ascenso contra uno de los favoritos

domingo, 17 de enero de 2021 18:18

El conjunto sanjuanino, que viene invicto en la era de Paulo Ferrari, comienza hoy el primer mano a mano contra Tigre. La llave se define a un solo partido y el ganador avanzará a la siguiente ronda y continuará el complicado camino en la lucha por jugar este 2021 en la categoría máxima del fútbol Argentino.

El primer paso lo tiene este domingo, a las 19.15 ante los de Victoria, en cancha de Estudiantes en Buenos Aires. Los de Ferrari, hicieron el camino de la Reválida sin ninguna derrota, ganando todos los encuentros de visitante y con su valla vencida una sola vez.

Por su parte, Tigre estrena entrenador luego de la salida de Juan Carlos Blengio. El encargado de dirigir a los porteños es Diego Martínez, que llega tras su paso por Godoy Cruz durante la segunda mitad del 2020 en la máxima categoría.

Cómo se juega

En la fase eliminatoria por el segundo ascenso juegan 19 equipos de la Primera Nacional, en cinco instancias, en campo neutral. En el caso de empate, se irá a una definición desde los doce pasos.

El segundo encuentro estará conformado por los ganadores de hoy: 1ro vs. 8vo; 2do vs 7mo; 3ro vs. 6to y 4to vs. 5to.

Probables formaciones

San Martín: Cozzani; Molina, Álvarez, Hernández, Aguirre; Berterame, González, Pelaitay, Ruiz; Giménez y Rescaldani. DT: Paulo Ferrari.

Tigre: Marinelli; Galmarini, Giacopuzzi, Moiraghi, Prieto; Compagnucci, Prédiger, Cardozo, Becker; Protti y Magnín. DT: Diego Martínez.

Horario: 19.10 horas.

Estadio: Ciudad de Caseros (Estudiantes de Buenos Aires).

Árbitro: Pablo Echavarría.

TV: TycSports.