Copa Diego Armando Maradona: San Juan se prepara con un amplio operativo de seguridad

viernes, 15 de enero de 2021 08:24

Se realizó este jueves la conferencia de prensa sobre la seguridad en la definición de la Copa Diego Armando Maradona, que se disputará este fin de semana en el Estadio San Juan del Bicentenario.

De ella participaron el secretario de Estado de Deportes, Jorge Chica; el secretario de Estado de Seguridad, Carlos Munisaga, el director deportivo de Proenter, Albino Valentini; el coordinador de Salud de la Secretaría de Deportes, Franco Chancay y el jefe de Policía de San Juan, Comisario Luis Martínez.

Se destacaron los aspectos más importantes de los dos encuentros a disputarse este sábado 16 y domingo 17 del corriente. Entre ellos, NO estará permitido el ingreso de público al estadio durante las finales, siguiendo las condiciones del protocolo para espectáculos deportivos en periodo de pandemia. Ante esta imposibilidad, se exhortó a los hinchas y/o fanáticos de los equipos a que NO se trasladen a las inmediaciones del estadio o a las puertas de los hoteles, teniendo en cuenta el riesgo de contagio por el escaso distanciamiento social que se produce en estos casos.

Se dispondrá de un amplio operativo de seguridad en el traslado de los equipos, dirigentes y árbitros desde el Aeropuerto Domingo Faustino Sarmiento hasta los respectivos hoteles donde se alojen y desde ahí al estadio. Por protocolo, los equipos solo pueden llegar 24 hs antes de su encuentro, por lo que Vélez y Rosario Central llegarán el viernes, mientras que Boca y Banfield, lo hacen el sábado. Todos en vuelos chárter que llegan a San Juan.

Todos los procedimientos de traslado de equipos, dirigentes y árbitros, se realiza en burbuja custodiados por la Policía de San Juan, y coordinado por la Secretaría de Seguridad de la provincia. Al respecto, se implementarán dos burbujas. En la Burbuja 1, los equipos, que lleguen a la provincia (jugadores, cuerpo técnico, dirigentes y árbitros), con test antígeno rápido o PCR de 48 hs negativo, ingresaran a la burbuja 1. Esta burbuja se moverá del hotel a la cancha sin poder tener contacto con personas que no estén testeadas y nunca podrán tener contacto con la burbuja 2. La Burbuja 2, está integrada por prensa, proveedores y organización, local y nacional, que ingresen a la burbuja con test antígeno rápido o PCR de 48 hs negativo, y no podrán tener contacto con la burbuja 1.

En todos los accesos al interior del estadio se realizara control de temperatura. A las 18 hs se realizará la apertura del estadio para todas las personas acreditadas. Entre las 19:45 y 20 hs llegarán los equipos, árbitros y autoridades al estadio. Ambos encuentros comenzarán a las 22:10 hs y serán televisados en vivo.

El operativo de seguridad tiene previsto NO permitir que personas no acreditadas se acerquen al estadio. Se han programado cortes en calle 5, calle Independencia, calle 6, calle 7, calle 8 y calle Gral Acha. Es decir todas las arterias que rodean al estadio van a estar con cortes y control policial y no se permitirá el acceso del público en general. En Ruta 40 no se harán cortes, pero NO se va a permitir que se detengan vehículos en las proximidades.

En lo deportivo, la final complementación se disputará el sábado 16 desde las 22.10, y el ganador de este encuentro, se enfrentará posteriormente, al perdedor de la final de la Copa Diego Maradona, por una plaza para la Copa Sudamericana 2022. Vélez Sarfield espera se enfrentará a Rosario Central. La final de la Copa Diego Armando Maradona se disputará entre Boca Juniors y Banfield, el domingo 17 de enero a las 22.10.

Cronograma de partidos (solo periodistas acreditados)

Estadio San Juan del Bicentenario

Sábado 16 de enero - Final Complementación

22:10 hs - Rosario Central vs Vélez

Árbitro: Patricio Loustau

Asistentes: Diego Bonfá y Pablo González

Cuarto árbitro: Jorge Baliño

Domingo 17 de enero - Final Copa Diego Armando Maradona

22:10 hs – Banfield vs Boca

Árbitro: Facundo Tello

Asistentes: Juan Pablo Belatti y Hernán Maidana

Cuarto árbitro: Nicolás Lamolina

Cronograma de conferencias de prensa (ingreso libre de la prensa)

Hotel Del Bono Park

Viernes 15 de enero

21:30 hs – Final Complementación (los dos capitanes)

Sábado 16 de enero

19:00 hs – Final Copa Diego Armando Maradona (los dos capitanes)

