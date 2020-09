La primera foto que compartió Messi tras el gran anuncio

sábado, 5 de septiembre de 2020 19:14

Sin dudas, Leo Messi no es un fanático de las redes e incluso es en las de su esposa Antonella en donde se lo puede ver más seguido al jugador en su rol familiar.

Sin embargo, este sábado decidió compartir una foto íntima. En ella se los puede ver a sus tres hijos, Thiago, Mateo y Ciro en una pose casual en medio de un paseo.

Los fanáticos desprendieron dos teorías sobre la publicación ya que el futbolista no acompañó la imagen con palabras. La primera, que podría ser una foto comercial, ya que los tres niños van vestidos con una conocida marca deportiva (cabe aclarar que se trata del sponsor de la Selección Argentina, pero no la que viste a Messi en el Barcelona).

La segunda, está relacionada con la entrevista que brindó para hacer el anuncio. Es que allí destacó el pedido de uno de los pequeños para quedarse en España. Mateo aún es pequeño y no se da cuenta de lo que significa irte a otro lado y hacer tu vida unos años en otra parte. Thiago sí, es más grande. Escuchó algo en la tele y averiguó algo y preguntaba. No quería saber nada de poder irnos, tener que vivir a un colegio nuevo o hacer nuevos amigos. Me lloraba y me decía “no nos vayamos”, repito que fue duro, la verdad. Era entendible. Me pasó a mí. Es muy difícil tomar una decisión”, había dicho.

