En una Bombonera vacía igual Boca sintió el dulce sabor de la clasificación a octavos de la Copa

martes, 29 de septiembre de 2020 23:46

Boca Juniors se dio el gusto esta noche de clasificarse anticipadamente a los octavos de final de la Copa Libertadores una fecha antes de la finalización de la fase de grupos, que ocurrirá después de la próxima fecha FIFA, pese a registrar una discreta performance y empatar sin goles ante Libertad, de Paraguay, por la quinta jornada de la zona H, en una Bombonera vacía por la pandemia de coronavirus.



Este encuentro marcó también el retorno al banco boquense de su entrenador, Miguel Ángel Russo, que por tener 64 años y haber tenido una enfermedad oncológica no fue de la partida en los dos encuentros anteriores jugados en Medellín ante el DIM y luego frente al mismo rival de hoy en Asunción.



Y en este partido Russo se convirtió en el entrenador de mejor arranque en Boca, ya que se consagró campeón de la pasada Superliga dirigiendo los últimos ocho partidos y prolongando el invicto en estos cinco juegos de Libertadores con clasificación incluida. El resumen muestra 10 victorias y tres empates.



La igualdad dejó a Boca como líder con 11 unidades, escoltado por Caracas FC con 7, lo mismo que Libertad, y cierra Independiente Medellín sin puntos.



Caracas FC e Independiente Medellín completarán mañana la quinta fecha de este grupo en Venezuela desde las 19.15, de Argentina, y una victoria del local dejará abierta la lucha por el primer puesto entre este equipo y los "xeneizes" mano a mano, para el 22 de octubre nuevamente en La Bombonera.



De .cualquier manera Boca llegará a ese último compromiso de la fase de grupos ya clasificado y con las expectativas puestas en lo que se llama la "verdadera Copa", que son ni más ni menos que los "playoffs" que empiezan a darse a partir de los octavos de final.



Después del retorno a la actividad copera a Boca le alcanzó, y hasta sobró, con módicas expresiones en el juego pero una gran solidez estructural como para no recibir tantos en los tres partidos disputados y convertir ante la mínima posibilidad que se le presentó.



Entonces, como la fortaleza y la contundencia son sinónimos de eficacia ambos, lo que puede decirse como definición de este equipo hecho a imagen y semejanza de Russo, es que Boca es un conjunto "eficaz".



Claro que los octavos de final también suponen distintas calidades de adversarios, pero también el equipo tendrá ya, por lo menos, cuatro partidos "sobre el lomo", lo que no será poco después de un parate de seis meses en los que solamente pudo hacer una práctica de fútbol antes de competir y con 22 de 32 jugadores contagiados de coronavirus en el medio.



Por eso lo de esta noche fue un "trámite" para el conjunto "xeneize" ante un Libertad que llegó golpeado por el cambio de entrenador, ya que Ramón Díaz lo dirigió en el partido que Boca le ganó 2 a 0 en Asunción y luego de perder el cotejo posterior en Caracas el "Pelado" renunció y hoy debutó Gustavo Morinigo (ex jugador de Argentinos Juniors) como técnico en la Copa.



El empate tampoco dejó tan mal parados a los paraguayos, que todavía tienen chances de clasificar, aunque dependerán de que el DIM y Boca le den una mano entre mañana y el mencionado jueves 22 del mes próximo.



Pero para eso todavía falta mucho, y hoy Boca puede disfrutar y regodearse con la clasificación anticipada a octavos de final, porque es un paso más rumbo a la ansiada séptima Copa Libertadores, esa que estuvo cerca y se le escapó por poco en los últimos años.



- Síntesis -



Boca Juniors: Esteban Andrada; Leonardo Jara, Lisandro López, Carlos Izquierdoz y Frank Fabra; Eduardo Salvio, Guillermo Fernández, Jorman Campuzano y Agustín Obando; Carlos Tevez y Franco Soldano. DT: Miguel Ángel Russo.



Libertad: Martín Silva; Daniel Bocanegra, Paulo Da Silva, Diego Viera e Iván Piris; Sergio Aquino, Blas Cáceres, Matías Espinoza y Antonio Bareiro; Adrián Martínez y Carlos Ferreira. DT: Gustavo Morínigo.



Cambios en el segundo tiempo: Al comenzar, Rodrigo Bogarín por Piris (L), 15m. Edwin Cardona por Obando (B) y Walter Bou por Soldano (B), 25m. Rodrigo Rivero por Adrián Martínez (L), 30m. Mauro Zárate por Tevez (B), 40m. Nicolás Capaldo por Fernández (B) y Emmanuel Mas por Fabra (B) y Lucas Sanabria por Aquino (L).



Amonestados: Soldano y Fabra (B). Bareiro (L).







Cancha: Boca Juniors.



Árbitro: Roberto Tobar (Chile).