Libertadores: River goleó otra vez a Binacional

miércoles, 23 de septiembre de 2020 00:25

River Plate tuvo otro "´paseo de salud" ante Binacional, de Perú, al que volvió a golear, esta vez por un "módico" 6 a 0, ya que en la ida en el Monumental lo había hecho por 8 a 0, aunque esta vez su superioridad y mayor jerarquía también se vieron favorecidas por el hecho de que su rival no jugo en su habitual escenario de Juliaca, a casi 4.000 metros sobre el nivel del mar, sino que por la pandemia de coronavirus lo hizo en el llano del Estadio Nacional de Lima.



Esta victoria y la lograda esta misma noche y en simultáneo por Liga Deportiva Universitaria de Quito, que superó por 4 a 2 a San Pablo en los 2.850 metros de altura de la capital ecuatoriana, afirmaron a los riverplatenses en el segundo lugar del Grupo D de la Copa Libertadores con 7 puntos al cabo de cuatro jornadas, por detrás de los quiteños (9) y por delante de los brasileños (4) y los peruanos (3).



Además y merced a estas dos goleadas, la diferencia de gol de los dirigidos por Marcelo Gallardo es de +11, mientras que Liga de Quito tiene +3 y San Pablo 0. El partido para River se constituyó en un verdadero trámite futbolístico que fue manejando con la precisión de su fútbol y la contundencia casi cronológica que le permitió convertir un gol cada 10 minutos en el primer tiempo, cuando a los 15 abrió la cuenta el uruguayo Nicolás De la Cruz, amplió en contra de su valla John Fajardo a los 25 tras un remate del cordobés Matías Suárez y colocó el 3-0 con que se clausuraría esa primera etapa Julián Álvarez.



Nada cambió para el complemento, salvo que River exigió menos al castigado arquero Raúl Fernández, aunque su dominio fue absoluto y el arquero Franco Armani fue un mero espectador del accionar de sus compañeros durante los 90 minutos.



Recién a los 25 minutos, para seguir con esa referencia goleadora secuencial del primer período, llegó River al cuarto tanto a través de Ignacio Fernández (máximo goleador copero de la era Gallardo con 11 tantos), que convirtió de derecha dentro del área peruana, luego de una lucida acción colectiva.



Y para redondear la jornada volvió a anotar Lucas Pratto después de 29 partidos, que convirtió el quinto tanto a los 38 minutos de ese período complementario con pierna derecha y a los 45 repitió de zurda, con los que llegó a los 24 goles con la camiseta de River Plate, para romper su extensa racha negativa ante el arco rival.



Después, no hubo otra historia en este partido, porque la historia ya los había puesto a cada uno en su lugar mucho antes, aunque los peruanos marchen segundos en el campeonato de su país y River haya jugado hoy apenas su segundo partido en los últimos siete meses.



La única salvedad, algo de lo que se quejaron en San Pablo, es que antes de la pandemia de coronavirus el conjunto de Binacional jugaba como local en los 3.850 metros de altura de Juliaca, donde justamente vencieron a los brasileños por 2 a 1 para sumar los únicos tres puntos que ostentan en el grupo, y ahora, al bajar al llano sus chances, como quedó largamente demostrado hoy, se reducen ostensiblemente.



Pero a River eso no le importó, se aprovechó de eso para marcarle 14 goles a Binacional en 180 minutos de juego, y se colocó en una posición inmejorable como para mirar con mucho optimismo un lugar mucho más cercano en los octavos de final. Además, fue su máxima goleada como visitante en la historia copera.



Y por lo que quedó plasmado esta noche, el que puede pelearle ese en principio segundo puesto (River todavía debe jugar con Liga de Quito como local en la cancha de Independiente) es San Pablo, pero el conjunto brasileño está en caída libre y hoy también fue goleado en Ecuador, donde perdió por 4 a 2.



Cristian Martínez Borja, Johan Julio en dos oportunidades y Billy Arce marcaron para Liga de Quito, mientras que Brenner y Santiago Tréllez descontaron para los paulistas, que en las últimas horas perdieron a su estrella, Dani Alves, quien a los 37 años quiere volver a jugar en Europa y se marchó criticando al equipo por su "falta de competitividad".



- Síntesis -

Binacional: Raúl Fernández; Dahwling Leudo, Omar Reyes, Camilo Mancilla y Ángel Ojeda; John Fajardo, Yorkman Tello, Ángel Romero y Roque Guachire; Sebastián Gularte y Johan Arango. DT: Javier Arce.



River: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Javier Pinola y Fabricio Angileri; Julián Álvarez, Enzo Pérez, Nicolás De La Cruz e Ignacio Fernández; Matías Suárez y Rafael Santos Borré. DT: Marcelo Gallardo.



Goles en el primer tiempo: 15m. De la Cruz (R), 25m. Fajardo (B), en contra y 35m. Álvarez (R).



Goles en el segundo tiempo: 25m. Ignacio Fernández (R), 38m. y 45m. Pratto (R).



Cambios en el segundo tiempo: 15m. Andy Polar por Guachire (B), 27m. Lucas Pratto por Suárez (R), Jorge Carrascal por Álvarez (R), Federico Girotti por Santos Borré (R), Antony Osortio por Gularte (B) y Paolo Méndez por Arango (B), 37m. Pablo Labrín por Leudo (B) y 43m. Cristian Ferreyra por Ignacio Fernández (R).







Cancha: Estadio Nacional, de Lima (Perú).



Árbitro: Gery Vargas (Bollivia).