“¿Fui un idiota por respetar estos ideales?”: Gabriel Batistuta sobre el "mérito" que planteó Fernández

lunes, 21 de septiembre de 2020 09:13

La semana pasada, el presidente Alberto Fernández dio unas expresiones en su paso por San Juan que aún siguen generando repercusiones y malestar en gran parte de la sociedad. El presidente se refirió al mérito para poder crecer y las oportunidades que reciben los miembros de la sociedad. En este escenario, hubo una gran repercusión que incluso hoy tuvo su resonancia en una figura muy querida del mundo del deporte: Gabriel Batistuta.

El martes pasado, el mandatario nacional indicó en la tierra de Sarmiento: “Lo que nos hace evolucionar o crecer no es verdad que sea el mérito, como nos han hecho creer en los últimos años. El más tonto de los ricos tiene más posibilidades que el más inteligentes de los pobres. Mientras eso no ocurra, no podemos estar tranquilos con nuestra conciencia. Ese tratamiento desigual nos pone en un mal lugar como sociedad. No es un buen sistema. Las mejores sociedades son las que, precisamente, a todos les dan la oportunidad de desarrollarse”.

Esas palabras generaron gran repercusión y este lunes Gabriel Batistuta salió a contestar con un mensaje escrito desde el corazón, haciendo referencia a esa meta que le inculcaron sus padres. El texto plantea el ejemplo de sacrificio que le enseñaron sus padres y la dureza que le tocó vivir para salir adelante.

“Se me viene a la mente una pregunta. Mis padres me criaron en una casa de 5 x 3 metros; trabajando, estudiando, confiando en la justicia, me dieron un hogar más amplio. Yo continué sus ejemplos sacrificándome y respetando al prójimo ¿Fui un idiota por respetar estos ideales?”, dice el texto con el que reflexiona el ex goleador de la Selección.

El texto fue compartido por Batistuta, desde Europa, en las redes sociales y tuvo una repercusión inmediata, con opiniones a favor y en contra.